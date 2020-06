Patricia Bullrich convocó al campo a participar en política

En una conferencia vía Zoom con legisladores y exfuncionarios del gobierno de Macri del área agroindustrial, Bullrich dijo que la situación de la cerealera es un caso testigo. "No pueden expropiar una empresa privada, vamos a dar batalla" , anunció.

La dirigente convocó a los productores agropecuarios a sumarse al PRO para convertirlo en "una fuerza de carácter social" que reúna a quienes están "en el mundo del estudio, de la producción y del esfuerzo", según expresó. "Los convoco a organizarnos, necesitamos candidatos que representen al campo como después de 2008", señaló, en referencia lo que se conoció en los comicios legislativos de 2009 como los "agrodiputados".

La conferencia, en la que participaron el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, el senador Alfredo De Angeli, la legisladora por Santa Fe Gisela Scaglia, la diputada por Entre Ríos Alicia Fregonese y el exsecretario de Agricultura Guillermo Bernaudo, entre otros, fue seguida por unas 700 personas de distintos puntos del país.

"La producción de campo no puede vivir sin la República, sin el amparo de la Constitución y de las leyes", señaló Bullrich, y opinó que "los argentinos están en contra de que se toque la propiedad privada". Sobre el conflicto por Vicentin se remontó a la historia de la innmigración a fines del siglo XIX y principios del siglo pasado. "El italiano, el alemán y el español decían que lo más importante que había que tener era el techo; como muchas otras empresas que luego fueron grandes, Vicentin nació a fines de los años 20 como un almacén de ramos generales", recordó. Y exhortó a dar una "batalla cultural" .

Por otra parte, la dirigente criticó a la Unión Industrial Argentina (UIA) por no haberse expresado en contra del proyecto de expropiación de Vicentin. "Algunos empresarios se hacen los boludos (SIC), me da verguenza que en la UIA estén especulando", subrayó.

También fustigó a Alberto Fernández. "Al Presidente le gustan las ideas locas, pero a nosotros no", dijo, e ironizó sobre el DNU que dispuso la intervención de la cerealera: "en esta, no pasa el examen de abogado".

La respuesta de un directivo de la UIA

José Urtubey, uno de los vocales de la UIA, le respondió a la exministra de Seguridad. "Las bravuconadas de Patricia Bulrich están fuera de lugar, hablan de su debilidad política y de su escaso conocimiento del funcionamiento de las instituciones", dijo.

El dirigente añadió que la UIA, en su comunicado sobre Vicentin, defendió la necesidad de respetar el estado de derecho, la ley y el funcionamiento del Congreso y de la Justicia."No es necesario descalificar a quienes no se involucran en un show político", expresó.

El impacto en el agro

En la conferencia organizada por el PRO, en tanto, Etchevehere sostuvo que la producción agropecuaria argentina tiene como parámetros de comparación a los productores de otros países en términos de presión impositiva, libertad de comercio y acceso a los mercados para exportar. Según sostuvo, durante la gestión de Macri se iba en camino a igualar las mejores condiciones en esos factores que se dan en otros países.

Por su parte, el senador De Angeli, uno de los líderes del conflicto por la 125 en 2008, opinó que las movilizaciones por Vicentin que está impulsando el campo deberían servir para "cambiar el voto de los legisladores indecisos". Al respecto trazó un paralelismo entre la situación de la cerealera con la resolución que quería imponer retenciones móviles a los granos y fijaba topes de precios para la rentabilidad del productor, terminó definiéndose en el Senado con el "voto no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos. Por las movilizaciones varios legisladores del interior cercanos al kirchnerismo de entonces modificaron su voto en favor del campo.

A su vez, Scaglia destacó la importancia que tiene Vicentin para el desarrollo regional. "Al norte de Santa Fe no va nadie, no invierte nadie, no tiene rutas y el gobernador (Omar Perotti) no nos está defendiendo", dijo. "Un silo, una cooperativa dan trabajo en el interior, y dos de cada tres dólares que llegan al país vienen del campo", destacó.

En tanto, Alicia Fregonese adelantó que los legisladores de Juntos por el Cambio están trabajando en un proyecto de ley en favor de las economías regionales para reducir impuestos y atraer inversiones.