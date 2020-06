Gremios en actividad en plena cuarentena ya empiezan a reclamar subas salariales

Lo tradicional, a esta altura del año, era que la enorme mayoría de las paritarias estuvieran cerradas. Pero la cuarentena por coronavirus congeló las discusiones y, encima, el parate económico hizo que muchos gremios se concentraran en preservar los puestos de sus trabajadores sin actividad y en negociar recortes salariales.

Pero algunos sindicatos que siguieron con actividad plena en la cuarentena ahora empezaron a reclamar la reapertura de sus paritarias. Es el caso de la Federación de Trabajadores de Industria de la Alimentación (FTIA), que picó en punta. Este miércoles directamente inicia un plan de lucha en reclamo de una recomposición salarial.

Al sindicato, liderado por el cordobés Héctor Morcillo, se le venció la paritaria a fines de marzo pasado. El nuevo acuerdo, con una recomposición salarial, debía arrancar el 1° de abril.

El gremio se reunió la semana pasada con la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA), pero no hubo acuerdo.

El reclamo sindical es de un ajuste salarial del 5% en mayo, 5% en junio, otro 5% en julio y volver a sentarse a negociar en agosto.

La contraoferta de la cámara empresaria fue un bono de $ 2.000 en julio y otros $ 2.000 en agosto, no remunerativos, dijeron en el gremio. Ambos bonos representan alrededor del 5% del salario de un obrero de la alimentación, que promedia los $ 42.000. No hubo acuerdo.

“Nuestros sector está trabajando a tiempo completo desde el inicio de la cuarentena. Ya no podemos seguir dilatando más la discusión”, dijo a Clarín Morcillo.

Para este miércoles, el sindicato llamó a asambleas de dos horas en todas las fábricas y al cese de actividades durante dos horas por turno (la mayoría de las plantas trabajan en tres turnos) el jueves y viernes.

“De continuar el sector empresario desconociendo el justo reclamo de los trabajadores y dilatando las negociaciones paritarias en perjuicio del salario de los mismos, se intensificarán las medidas”, advirtió el sindicato. Es posible que el Ministerio de Trabajo intervenga y dicte la conciliación obligatoria.

Otro sindicato que arrancó con el reclamo paritario es el de Panaderos, que conduce Abel Frutos, actual tesorero de la CGT. Panaderos tenía cerrado, aunque solo de palabra, su acuerdo paritario en marzo pasado cuando se decretó la cuarentena. Y ahí el acuerdo quedó en la nada.

El gremio envío carta documento a la cartera laboral reclamando que se reabra la paritaria. “Tienen que reabrirla, nosotros estamos en total actividad. Estamos en el frente de combate y tenemos muchos muchachos contagiados”, apuntó Frutos.

Panaderos reclama un ajuste salarial del 26% para los cerca de 60.000 trabajadores de la actividad. Pretende que ese porcentaje se aplique a partir de abril y por un plazo de 6 meses y que el acuerdo tenga una clausula de reapertura.

La Unión Ferroviaria también ya empezó una ofensiva para lograr una suba salarial. Sin dar detalles, su secretario general, Sergio Sassia, informó a Clarín que mañana tienen una reunión por la paritaria.

El gremio al que se le vence este mes su acuerdo paritario es Camioneros, que también trabajó a full durante la cuarentena. En el gremio dijeron este martes a Clarín que “seguramente” presentarán una nota esta semana ante el Ministerio de Trabajo para que se convoque a la paritaria.

En la nota, según indicaron, se reforzará el dato de la inflación acumulada en relación a las subas salariales.

El gremio de Hugo Moyano​ ahora negocia con tres cámaras, la histórica FADEEAC, CATAC y la nueva y poderosa FAETYL, que agrupa a las empresas de logística, de recolección de residuos, correos privados y las de transporte de bebidas y caudales.

En el sindicato no quisieron dar precisiones de qué reclamarán. Se sabe que el secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, está internado con coronavirus hace 30 días en el sanatorio Antártida. Pese al tiempo transcurrido, y a que no tiene síntomas, sigue dando positivo en los estudios y por eso no le dan al alta.

Entre las empresas de transporte están al tanto de que "Moyano cumplirá con la instancia formal" de presentar la nota ante Trabajo, pero entienden que la discusión de este año será de baja tensión debido a la situación que atraviesa el sector y a la suba de los costos en la pandemia. "La cosa viene tranqui", dijeron en una cámara empresaria.

El Consejo Directivo de la CGT se volverá a reunir, por videoconferencia, este jueves. Uno de los temas que discutirán son justamente las paritarias.