Fernández adelantó que se viene una moratoria impositiva general

"Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso", garantizó el jefe de Estado.

En declaraciones radiales, Fernández aseguró que después del aislamiento lanzará un programa económico: "Claro que sí", dijo, al ser consultado sobre eso.

Por otra parte, el Presidente reconoció que hubo dificultades con la asistencia del Estado Nacional en el marco de la emergencia sanitaria.

"Hubo mucha gente que no aplicó, como por ejemplo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque el Estado no la tiene registrada. Eso demuestra la debilidad de la economía argentina, que tiene un nivel de funcionamiento informal altísimo", enfatizó.

Desde la semana pasada el Gobierno volvió a abonar el IFE a los beneficiarios que habían cobrado la primera vez.

Los pagos se completarán en un período de entre 4 a 5 semanas, a través de las cuales se buscará también generar una cuenta bancaria para los beneficiarios que aún no están bancarizados.

Tendrán acceso a esta nueva tanda de los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) los casi 9 millones de personas que lo cobraron en la primera ronda.

Para esta segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, no habrá que reinscribirse en la ANSES, sino que bastará con haber sido elegido para la primera vuelta del beneficio.

Todos aquellos beneficiarios del bono que vivan en una provincia en la que se prolongue la cuarentena podrán volver a cobrar un segundo "refuerzo" de forma automática en junio.

Accederán a esta segunda ronda los 9 millones de beneficiarios de la primera tanda

Una de las últimas novedades del Bono 10000 ANSES es que quienes no tengan Clave Bancaria Uniforme (CBU) tendrán como nuevo lugar de cobro para la segunda ronda a una sucursal bancaria, en la que se le abrirá una caja de ahorros para asegurar su inclusión financiera.

Este universo incluirá a la mayoría de los casi 1,3 millones que eligieron como boca de pago el Correo Argentino y para los que eligieron los cajeros automáticos de las redes Link o Banelco, y que se está trabajando con bancos públicos y privados para definir la distribución de las futuras nuevas cuentas.

IFE segunda tanda: ¿quiénes acceden?

El Bono 10000 junio, al igual que la primera edición, está destinado a la asistencia de grupos familiares de trabajadoras o trabajadoras informales y de casas particulares, así como de monotributistas sociales y de categorías A y B.

Para acceder al IFE segunda tanda es necesario tener entre 18 y 65 años y ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal no inferior a los dos años

No pueden cobrarlo grupos familiares en los que haya ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; de un monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos; o de programas sociales como el salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros.

Sí pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.