Por una estabilidad laboral Quedó constituido la agrupación de Directores Técnicos de la provincia

Más allá de que la pelota se encuentra detenida y los entrenadores no pueden desarrollar su función que es dentro de un campo de juego, decidieron en los últimos días conformar una nueva agrupación y desde ese lugar obtener el respaldo que no tienen. La profesión a nivel nacional no está siendo respetada y mucho más en las provincias donde sus necesidades jamás se dan a conocer.

La idea de este grupo de técnicos en los cuales figura Julio Zampini, es apoyar a la lista 26 encabezada por Omar Labruna y Caruso Lombardi ya que la Asociación de técnicos del fútbol Argentino (ATFA) renovará autoridades una vez que pase la pandemia.

Por supuesto del otro lado hay quienes desean la continuidad del secretario General Victorio Cocco y aquellos que quieren un cambio urgente, como el caso de esta nueva fuerza que nace en Jujuy que ve con buenos ojos la lista 26 de Omar Labruna y Caruso Lombardi asuma los destinos de los técnicos en los próximos años.

El comienzo de mes fue clave para la conformación de la agrupación de directores técnicos; los entrenadores de diferentes localidades estuvieron reunidos, junto a otros tantos que siguieron todas las alternativas vía online. Los entrenadores que se hicieron presente en la reunión fueron diez, porque así lo permite el Comité Operativo de Emergencia provincial y ellos fueron por el departamento Manuel Belgrano, Rubén Eugenio Fuentes y Andrés Edgardo Mercado, en tanto que, por San Pedro, estuvieron Rubén Risso y Oscar Romano. De Ledesma, José Avila y Oscar Saja. Por Ciudad Perico, Julio Zampini, por su parte de Palpalá se hicieron presente Juan Carlos Chaile y Ángel Cerdán.

Esto recién comienza y el objetivo de los técnicos es tener la posibilidad de hacer valer aquellos derechos que en Jujuy estuvieron ausentes desde siempre. Además, se busca intervenir en cuestiones netamente que les corresponde como tal. Por ello, se designaron delegados que estarán a cargo en cada una de las localidades de la provincia para poder encaminar esta iniciativa hacia buen puerto. Desde la agrupación también invitación para formar parte para todos los DT, tanto femenino como masculino.