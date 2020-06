El mediocampista Iván Bella arregló de palabra su continuidad en Gimnasia

El comienzo de la cuarentena y la incertidumbre sobre cuándo volverá el fútbol, anticipó que muchos jugadores vistieron por ¿última vez? la camiseta. En el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy hay un total de 17 futbolistas que a fin de junio vencerá su vínculo con la institución de barrio Luján.

La renovación es sólo una cuestión de tiempo, como se dará en el caso del volante Iván Bella que, si bien mantiene un contrato hasta diciembre, a fin de mes debían sentarse a renegociar, pero el ex Vélez adelantó que no habrá ningún problema y seguirá vinculo a la entidad “Albiceleste” al menos por un tiempo más.

El mediocampista llegó a principio de año, como uno de los tres refuerzos que se podían incorporar en el mercado de pases por eso su vínculo con Gimnasia es distinto al de los demás. Si bien nunca pudo ser el mismo jugador que estuvo en el “Fortín”, Bella empezó a ganar consideración en el equipo de “Cacho” Sialle y una ascendencia significativa en el plantel y la dirigencia.

El futbolística está cómodo en la provincia, sabe que puede mejor el nivel mostrado y apuesta a una revancha en el “Lobo” para lo que será su próxima competencia dentro de la Primera Nacional. "Tengo contrato por un año y medio, pero habíamos acordado volver a charlar en junio, es por eso que después del 30, tendremos que reunirnos para definir mi continuidad, de palabra ya está todo acordado”, reveló el mediocampista que seguirá unida a Gimnasia de Jujuy.

"Lo que, si el vínculo es unilateral, es decir tenemos que volver a llegar a un acuerdo con el club el 30 de junio, pero no creo que haya drama, uno entiende por todo lo que está pasando las instituciones y habrá un buen acuerdo”, señaló Bella que anticipó que es una cuestión de formalidad. Además, el jugador que apareció en su momento con gran futuro dentro del club de Liniers, expresó su deseo en lo que será un nuevo objetivo dentro de Gimnasia "Me gustaría pelear un ascenso con Gimnasia, este es un club de primera división y la verdad que todos lo que estamos adentro queremos lo mismo". “Uno sabe de las metas que se pusieron y quiere ser parte de ellas, por eso también el deseo de seguir vinculado a Gimnasia”, sostuvo el volante Iván Bella.

Por otro lado, el mediocampista se refirió a ese pequeño vínculo que se generó con el entrenador rosarino “La verdad que siempre habló con Cacho (Arnaldo Sialle) se de sus intenciones y eso a uno lo motiva mucho”. “Me contó que pronto estará por acá y bueno ahí seguramente hablaremos mucho más sobre este proyectó”, reveló el experimentado jugador.

"Los días que me toca salir me entreno, a veces voy a ciudad cultural o alguna plaza, uno quisiera hacerlo con los compañeros, pero bueno hay que respetar a los que saben", señaló el jugador. “Yo pude irme, pero aposté a quedarme para seguir trabajando de la mejor manera y cuando se pueda volver de manera formal, estar bien porque cuando llegue me costo mucho”, sostuvo el jugador. "Hago los ejercicios que me da el profe (Claudio Bóveda), trato de mantenerme activo para estar bien”, indico Bella. “Estoy muy ilusionado y me estoy preparando para lo que viene”, cerró el talentoso jugador.