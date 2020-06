Deportivo Lujan por el momento desistió de la posibilidad de volver a las actividades

El Club Deportivo Luján es uno de los clubes qué trabajó de manera importante apenas comenzaron las flexibilizaciones en la provincia para retomar las actividades deportivas, sin embargo, tras varias semanas de evaluar la vuelta a los entrenamientos, en los últimos días se reunieron entre dirigentes del club "granate" decidiendo esperar a que haya algo seguro en cuanto la competición para activar los trabajos.

Uno de los puntos principales por los cuales el club terminó de bajarse con respecto a la vuelta a los entrenamientos en el corto plazo, es que solamente podrán trabajar algunas categorías y por ende algunos profesores. Mientras que el resto quedará en la nada y no es equitativo para nadie. Además la inversión que se deberá hacer es importante y el ingreso por el momento es nulo.

Hugo Peñaloza quién es vicepresidente del Club Deportivo Luján manifestó "Mantuvimos una reunión entre los dirigentes del Club y terminamos determinando que por el momento no vamos a volver a las actividades en el corto plazo, ya que es anti económico y se nos va a complicar en caso de volver a las actividades, pagarles el sueldo a los profesores. Nosotros contamos con un número importante de disciplinas, pero se sabe de qué por el momento sólo se pueden trabajar con mayores de 16 años y no nos parece ético que trabajen unos profesores y no otros, por eso vamos a esperar a que puedan trabajar todos por igual". Agregando "Luján tiene varios empleados administrativos a los cuales se nos está complicando poder tenerlos al día, pero tratamos de cumplir lo más que se pueda. Hay que tener en cuenta qué tenemos un ingreso escaso y los locales que alquilamos no nos están pagando al día, sin embargo entendemos la situación de cada uno, esperando que dentro de poco ellos también puedan saldar sus deudas con nosotros".

Por otro lado, manifestó que el volver las actividades implica invertir en elementos de higiene y personal "La realidad es que hoy no contamos con ingresos y al activar los entrenamientos debemos invertir en lo que es alcohol, lavandina, entre otros elementos de higiene, empleados que estén trabajando con el protocolo y no contamos con una buena economia para hacer ese gasto que no es para un día, sino mínimo hacer una compra para un mes que es un monto importante".

El vicepresidente, a su vez comentó que para generar ingresos llegaron a la conclusión de alquilar el albergue "La obra que se Está realizando desde hace mucho tiempo, en primera instancia era para recibir a delegaciones que lleguen desde diferentes partes del país, pero claramente hoy con esta pandemia eso se va a ver muy complicado por lo menos un año, entonces llegamos a la conclusión de alquilar ese lugar y que se convierta en sede de la gente del maxibasquetbol femenino quienes desde hace muchos años trabajan en conjunto con nosotros, ya que alquilan nuestra cancha. Ellas se mostraron muy contentas ante la oportunidad y no dudaron en darnos el visto bueno. Eso seguramente nos va ayudar a calmar un poco la dura economía por la que estamos atravesando en estos momentos”.

Por último, Peñaloza manifestó que espera a que haya algo más seguro con respecto a las competiciones para comenzar a trabajar con todas las categorías, caso contrario se verán complicados volver a las actividades.