Expropiación de Vicentin Navarro: "Hablar de chavismo o Comunismo no tiene pie ni cabeza"

En diálogo con El Destape Radio, Navarro sostuvo que la intervención de la empresa anunciada por el presidente Alberto Fernández le "parece una medida positiva, que está encuadrada en la Constitución Nacional y se va a debatir en el Congreso".

"En el Senado tenemos quórum, pero en Diputados ni siquiera mayoría para constituirlo. Tiene que haber un debate y se va a tener que acordar con la oposición" y también "con el conjunto de los sectores productivos", agregó.

En ese marco, el funcionario dijo además que "no es que estamos tomando una empresa exitosa; lo era, pero fue malversada, por lo que la Justicia debería investigar todo el proceso de endeudamiento con el Banco Nación".

"Se la rescata para ponerla en el mercado con una propuesta de administración mixta, de capital público y privado, como es el caso de YPF", dijo.

El funcionario, histórico dirigente del Movimiento Evita, sostuvo que el de la estatización de Vicentin es un debate que "se debería encuadrar en el sentido común y la razonabilidad; es una empresa que se endeudó de forma fraudulenta en connivencia con las autoridades del Banco Nación y del Poder Ejecutivo".

"Es una medida que no digo que esté mal oponerse, pero desde el sentido común y la racionalidad, no desde cuestiones como el chavismo o el comunismo, que son cuestiones que no tienen ni pies ni cabezas, que no son razonables de leer ni escuchar", agregó.

En cuanto a la situación de la empresa Sancor, Navarro opinó que "se puede rescatar, pero mejor si lo hacen los pequeños productores y el cooperativismo".

"El peronismo no es sinónimo de Estado, sino de comunidad organizada, organización, con Estado fuerte. Creemos en la iniciativa privada, pero también un modelo de Nación en donde tengamos igualdad", concluyó.