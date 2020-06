Crítica inesperada Guillermo Moreno afirmó que el Gobierno no puede intervenir Vicentin

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno advirtió este martes que el Gobierno "no tiene facultades" para intervenir la cerealera Vicentin y dijo que no sabe "cómo lo van a justificar".

"El Poder Ejecutivo no tiene jurisdicción ni imperio para designar un interventor en una compañía privada. Sí puede perfectamente definir su expropiación previa una ley del Congreso y naturalmente con la tasación que corresponda. Es una decisión extrema", planteó Moreno.

En diálogo con FM Estación Sur de Florencio Varela, el economista aseguró que lo propuesto por Alberto Fernández​ el lunes "no es posible".

"El único que puede intervenir una compañía es el Poder Judicial. En segundo lugar, no se pueden poner los activos de la compañía en un fideicomiso sin hablar del pasivo. Entonces no sé cómo lo va a justificar, porque no tiene las facultades para hacerlo", justificó.

El polémico secretario de Comercio del kirchnerismo afirmó que "siempre hay caminos intermedios", y recordó el salvataje de la automotriz General Motors en 2009: "Les dimos un crédito a cuatro años y a los tres años lo habían devuelto todo".

Por otra parte, Moreno negó que el peronismo promueva una "economía estatista".