Liga Jujeña de Fútbol Comercio recibió la habilitación del COE y retomará

Luego de una larga espera, finalmente el Club Comercio de Alto Comedero terminó teniendo la confirmación del Comité Operativo de Emergencias para volver a entrenar en su predio con jugadores de 16 años para arriba, ya que por el momento dejaron en claro que solo trabajaran en cuatro categorías, reserva y primera en masculino y femenino.

El visto bueno era algo que ya se venía presumiendo, por lo que cayó de buena manera ante los dirigentes quienes hicieron un gran esfuerzo durante la cuarentena obligatoria para llevar el protocolo en tiempo y forma.

Tras la buena noticia, Adrian Montalvo, presidente del “Club de la Familia” se mostró contento por dar el primer paso en la vuelta a las actividades, pero a su vez consciente sabiendo de que en épocas de frio y lluvia no van a entrenar para evitar que el plantel pueda enfermarse “Tras haber recibido la confirmación por parte del COE la idea era poder entrenar a partir de este miércoles, para la lluvia complicó nuestro predio, por lo que no se pudo volver a la actividad por el momento, sin embargo tuvimos una charla con parte del plantel que se presentó, en este caso los pares, para ir viendo cuales van a ser las modalidades de trabajo, como también manifestarles cómo van a ser los puntos de bioseguridad a los cuales se van a tener que adaptar si es que quieren entrenar de manera presencial. Ahora nos resta esperar que el tiempo acompañe porque tenemos un terreno de juego recién trabajo y no lo queremos dañar, como también complicar la salud de nuestros planteles”.

Continuando con los detalles de los entrenamientos que se llevarán adelante, destacó lo siguiente “Con respecto al fútbol femenino, el plantel estará a cargo del profesor Hugo Cardenas y Cristian Cardozo. Si bien ya contamos con una base, sabemos que todavía debemos realizar algunas incorporaciones mas para tener un equipo competitivo, así que las chicas que se quieran sumar lo pueden hacer de lunes a viernes de acuerdo a la terminación del DNI de 18 a 18:45 en nuestro predio ubicado en Avenida Forestal, esquina Snopek en el sector B3”. Agregando “Con respecto a los planteles de primera y reserva, estarán a cargo de “Beto” Limache, quien nos comunicó que dejará la parte física para Diego Limache quien se estará sumando en las próximas horas, para él solo dedicarse a la parte futbolística. Aquí también ya tenemos la base, pero vamos a buscar chicos para integrar el plantel de reserva e inferiores, lógicamente en su momento ya que ahora es imposible poder realizar pruebas por el tema del amontonamiento de gente”.

“Estamos largando un bono contribución que tendrá el valor de $100 que van hacer para afrontar gastos de la Liga Jujeña de Fútbol donde en esta temporada, si las autoridades sanitarias lo permiten, vamos a debutar de manera federada, porque queremos mantener la cuota al día y eso conlleva un esfuerzo grande. Nosotros siempre dimos todo desde nuestro lado, por lo que ahora esperamos que la gente de nuestro barrio pueda adquirir un número que para nosotros será de gran ayuda. Estamos consiguiendo premios muy buenos que seguramente llamaran más la atención de aquellos que nos colaboren” Indicó con respecto a una nueva propuesta para generar ingresos que ayuden a mantener la institución en la entidad madre del fútbol jujeño.

Así Comercio se convierte en el segundo club de los tres que tiene Alto Comedero en volver a los entrenamientos mostrando un compromiso grande en este año.