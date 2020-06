Altos Hornos Zapla festejará mañana los 10 años del ascenso

El 6 de junio de 2010 quedará en la retina del pueblo de Palpalá para todos los tiempos. Es que ese día, Altos Hornos Zapla consiguió el ascenso al Federal B en condición de visitante ante Real Arroyo Seco. Sí, los “Merengue” no pudieron en la primera final, pero en la siguiente no fallaron.

Mañana será un momento de festejo ya que se estará cumpliendo 10 años de aquel día que culminó con una campaña histórica para el “Merengue”, que le permitió recuperar terreno en el fútbol grande. Si bien hoy intenta volver a ese tipo de certámenes, en aquel momento un plantel plagado de jugadores de la zona pudo lograr el tan anhelado ascenso.

No se dio en la primera, pero fue en la promoción ante Real Arroyo Seco, con quien cerró un global de 4 a 1, pero anteriormente tuvo que pasar varias fases para llegar a esta instancia. El Polo, Libertad de La Quiaca, Atlético El Carmen, General Lavalle, Unión Güemes, Sportivo Guzmán (T), San Lorenzo de Alem y Atlas de Salta quedaron en el camino.

El plantel estaba compuesto por Franco Méndez, Leonardo Flores, Ángel Solorza, Cristian Albarracín, Diego Sueldo, Mauricio Villarreal, José Almaraz, Luis Guevara, Carlos Lamas, Guillermo Eisenberg, Nicolás Guzmán, Adolfo Carrasco, Franco Vaca, Franco Vaca, Gonzalo Toledo, Fernando Nina, Gonzalo Noguera, Jesús Guaymás, Diego Barro, Diego Aquino, Rogelio Salto y Javier Seluy, Horacio Zingariello (DT), René Herrera (AC), Carlos Portal (PF), Omar Vilca (EA), Ariel Jaramillo (K), Hugo Cussi (M) y los utileros "Beto" Gurrieri y Ariel Lamas. Nombres que quedan grabado en el libro de oro del club Altos Hornos Zapla.

No podrá haber festejos por el aislamiento obligatoria debido a la propagación del coronavirus, pero si se tomaran un tiempo cada uno de los protagonistas para recordar los momentos vividos de aquel Torneo del Interior.

Dentro de la campaña que tuvo al entrenador Horacio Zingariello, hubo partidos que marcaron demasiado al grupo. Como el de Unión Güemes, en condición de visitante, Zapla estuvo muy cerca de quedar descalificado, aunque se le sacaron los puntos, el equipo entendía que esa situación los unió más y así pudo vencer al rival que tenía a Alejandro González como uno de los jugadores reconocidos.

Luego llegó un partido difícil, por lo planteado y porque ambos se conocían de la Liga Jujeña de Fútbol, el club Atlético General Lavalle que comenzó ganando en el estadio “Emilio Fabrizzi”, tuvo desde los doce pasos la chance de aumentar el marcador, pero la figura de Guillermo Eisenberg se engrandeció y pudo evitar el segundo. Después el “Merengue” lo dio vuelta. Luego en el estadio de La Tablada por la noche volvió a comenzar perdiendo, pero rápidamente se repuso y volvió a encaminarse hacia el objetivo.

A partir de ahí el plantel “Merengue” se consolidó, ya no era el mismo y cada uno empezó a potenciarse. Quedaba demostrado en cada presentación que el equipo iba en busca del ascenso. Que no se dio frente al equipo cordobés ante un estadio repleto, pero si luego con Real Arroyo Seco. Hace diez años de esta fiesta y mañana sus hinchas lo recordarán y aunque no se pueda festejar con un Banderazo seguramente se darán una vuelta por ese mismo escenario que los vió ascender.