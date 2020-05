Daniel Juárez ya palpita su llegada a Unión de Santa Fe

Daniel “Pajarito” Juárez en el último tiempo se convirtió en una de las figuras de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a tal punto que su rendimiento fue creciendo hasta que a principio de años Unión de Santa Fe puso los ojos en el atacante y se lo terminó adjudicando para que a mitad de año se convierta en futbolista del equipo santafesino.

La suspensión de la Primera Nacional impidió que Juárez se despida en cancha del club que lo vio nacer futbolísticamente, pero entiende que el “Lobo” ya forma parte del pasado y su nuevo objetivo está trazado en Unión, club dueño de su pase y en el cual deberá presentarse después del 30 de junio.

Si bien algunos medios partidarios de Unión dieron a conocer que el delantero jujeño ya se encontraba en Santa Fe, fue una noticia errónea, ya que Daniel Juárez todavía no abandonó la “Tacita de Plata” y continúa entrenando de manera individual. “Todavía no estoy incorporado al grupo de trabajo del plantel de Unión”, declaró el delantero juvenil. “Hasta ahora nadie me avisó una fecha para ir a Santa Fe. Leí por ahí que volvían al trabajo el 1° de julio, pero conmigo no se comunicó nadie”, señaló el ahora ex goleador del “Lobo” jujeño. Asimismo, agregó “Sigo trabajando por mi cuenta, no pare en ningún momento ya que cuando me toque sumarme al grupo debo estar bien físicamente y no dar ningún tipo de ventajas".

El jugador que realizó todas las divisiones inferiores en el “Lobo”, señaló "Tengo compañeros que han jugado en Primera y me hablaron mucho de la dinámica que tiene esa categoría, espero que me pueda adaptar rápidamente para empezar a rendirle al club que depositó la confianza en mí”.

Aunque el propio Daniel Juárez, admitió “Puede llevarme un tiempo adaptarme, pero una vez que consiga eso pienso que no voy a tener problema, ya me paso en Gimnasia y ahora tratare de esforzarme al máximo para que en Unión de Santa Fe me vaya de la mejor manera posible". “Es otra categoría, pero estoy con ganas de demostrar que puedo estar y eso es fundamental en esta profesión”, destacó Pajarito Juárez.

"De Unión solo hablé con Humberto Zuccarelli cuando fui a Santa Fe a hacerme la revisión médica y firmar los papeles”, reveló el ex jugador de Gimnasia. Por otro lado, el delantero también contó “Siempre estuvo claro que me quedaba en Gimnasia de Jujuy estos 6 meses y después de junio iba para allá, lamentablemente no pude irme como quería, que es jugando, pero las cosas se dieron así y hay que saber afrontarlas, sé que en algún momento volveré al club, pero es tiempo de hacer mi carrera en un club importante y que está jugando el fútbol de primera división"

“En Gimnasia me tocó jugar con varios esquemas, donde más cómodo me sentí es como segunda punta acompañando a un 9. La marca quizás me cuesta un poco porque siempre jugué en puestos ofensivos, se que ahora tendré otras competencias, pero me tengo fe”, relató el juvenil Juárez.

"La llegada a Unión se dio muy rápido. Me estaba siguiendo Talleres de Córdoba, pero se cayó la opción y ahí me llamó mi representante que estaba la chance de Santa Fe y le dije que le meta para adelante porque es un club en el cual me intereso de inmediato al igual que la provincia”, manifestó la nueva cara del Tatengue para el próximo campeonato de primera.

“Más allá de que no puede jugar al final por este situación, me voy contento y con muchas ganas de seguir creciendo como profesional y por supuesto devolver la confianza que todos depositaron en mí”, finalizó Juárez.