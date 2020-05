Fútbol de Primera: ¿Se cae la chance de traer el fútbol a Jujuy?

El presidente de la AFA, reciéntemente reelecto, Claudio 'Chiqui' Tapia, habló sobre el regreso del fútbol en Argentina y de la posibilidad anunciada hace unos días atrás de que el campeonato se dispute en provincias libres de Covid-19, entre las que aparecía Jujuy como sede principal para que la pelota vuelva a roda.

Ante esto y a manera de brindar una claridad, el mandamás de AFA, Chiqui Tapia fue firme y aseguró que “es una locura ir al interior”.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino confió que es un "amante del interior, pero esto que dicen de ir a jugar a las provincias no corre. Es una locura la idea. Además, no sería una decisión de la AFA porque no depende de nosotros determinar cuándo vamos a jugar. Cuando las autoridades correspondientes nos den el visto bueno para retomar los entrenamientos, recién ahí nos sentaremos a charlar con el resto de los dirigentes para determinar qué hacer”, enfatizó.

Por otro lado, el presidente, Tapia aseguró que esperarán el visto bueno por parte de las autoridades correspondientes para retomar los entrenamientos: “Recién ahí nos sentaremos a charlar con el resto de los dirigentes para determinar qué hacer”.

Por su parte, no de descarta que los equipos de primera división lleguen a la “Tacita de Plata” pero para realizar la pretemporada en los campos de juego o porque no una “posible final” en el torneo de la Primera Nacional ya que la llegada de los grandes a San Salvador de Jujuy es inviable según manifestó el propio presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Si bien el gobernador Gerardo Morales ofreció a Jujuy como una sede para que el fútbol vuelva en nuestro país, pero el dirigente máximo de AFA, Claudio Tapia fue contundente con su pensamiento de mudar el nuevo organismo que se llamará "Liga Profesional" a nuestra provincia.