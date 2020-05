¿Cuáles son las actividades deportivas autorizadas por el C.O.E. y como se aplican en la provincia de Jujuy?

El miércoles 22 de Abril Jujuy era noticia en todo el país, ya que el Comité Operativo de Emergencia Provincial daba a conocer la apertura de la actividad física en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, bajo un estricto protocolo.

La caminata y el trote fueron las primeras actividades en ser autorizadas por las autoridades del COE y hasta hoy se mantienen vigentes, ya que a consideración de los especialistas, los ciudadanos vienen cumpliendo las medidas preventivas solicitadas para el desarrollo seguro de la práctica deportiva.

Cabe destacar que aquellos que practican cada uno de los deportes habilitados deben hacerlo con el uso del barbijo social de manera ineludible, sin excepción, como así también los horarios permitidos, que rigen desde las 8 a las 20 horas, respetando siempre el día autorizado a circular de las personas, según terminación de DNI.

En el caso de la caminata y el trote, actividad pionera en medio de la pandemia, deben practicarse en lugares abiertos y ventilados, no más de dos personas a la vez y con un distanciamiento al menos un metro y medio entre ellas.

Luego se habilitó la bicicleta, hasta aquí la actividad que más polémica y ocupación generó en las autoridades del COE, ya que en las diferentes inspecciones realizadas han detectado una serie de incumplimientos de las normas establecidas que llegaron a poner en duda su continuidad.

Aquellas infracciones fueron en referencia a la circulación en grupo y las reuniones y encuentros en las diferentes paradas, situación que puso en alerta y despertó mayor atención de todos.

Si bien se han marcado algunos circuitos habilitados, desde hoy, con la puesta en vigencia del programa de turismo interno denominado: “Jujuy para los jujeños”, se dejará libre camino para transitar en bicicleta, pero sin alterar los métodos preventivos establecidos.

El pasado 13 de Mayo se habilitó un abanico de deportes con protocolos específicos. Golf, Tenis, Pádel, Gimnasia rítmica individual, gimnasia aeróbica, fitness, artes marciales (formas) y atletismo.

En este caso, si bien se habilitan los deportes, cada club o entidad deportiva debe presentar ante las autoridades un protocolo sanitario de las medidas preventivas que se tomarán en el lugar de la práctica deportiva, luego las autoridades sanitarias visitan las instalaciones y evalúan si están o no en condiciones de ser permitidas.

En el caso del tenis, los tres clubes capitalinos están desde el primer llevando adelante la práctica en modalidad singles (única permitida) son: Tiro y Gimnasia, Lawn Tenis y Milisenda Tenis. Mientras que en el interior se practica en el CEAR de La Quiaca y en el Club Atlético Ledesma. Cabe destacar que el Club Atlético San Pedro ya presentó protocolo para habilitar el tenis, pero aún no recibió la visita del COE para inspeccionar las instalaciones, la misma se concretaría esta semana y se podrí sumar una entidad más a la práctica de esta disciplina.

En lo que respecta al pádel, está habilitado en modalidad singles, aunque por reglamento este deporte se juega en pareja, no está establecido en el protocolo autorizado, a pesar de esto hay clubes como Donato Pádel de Palpalá y el Club Cuyaya, entre otros, que llevan adelante la práctica de este deporte.

El Golf es otra de las actividades permitidas, sin embargo en Jujuy todavía no se practica, ya que no se presentaron los protocolos pertinentes, es por eso que no se realizaron la apertura ni en La Esperanza Golf Club, ni en el Palpalá Golf Tenis Club.

Por otro lado, en referencia a las artes marciales, la habilitación fue solo para la modalidad de formas y katas, es decir donde se ensaya la técnica y no el contacto, cabe destacar que tanto ésta como el resto de las actividades permitidas están destinadas a mayores de 16 años.

Gimnasia rítmica individual, gimnasia aeróbica, fitness, artes marciales (formas y katas) y atletismo son actividades que deben realizarse en espacios amplios, es decir la cantidad de personas que pueden practicarla en un espacio cerrado es del 30% de la capacidad del local.

Otro de los puntos fundamentales y que hasta aquí se cumplen a raja tabla, según las inspecciones del COE, son los elementos de higiene que se deben proveer a los deportistas, según rige por reglamento deben tener entrada y salida independiente, limpieza de los pies con un trapo con agua y lavandina diluida al ingreso y la higiene de las manos con alcohol en gel antes, durante y posterior a la actividad física.

El último anuncio en materia deportiva fue la habilitación de manera parcial de gimnasios, la misma regirá desde el próximo lunes 25 de mayo, este permiso va de la mano con la autorización para los mayores de 60 años, quienes desde esa fecha estarán posibilitados a practicar todos los deportes permitidos en la flexibilización de la cuarentena en Jujuy.

¿Qué deben tener en cuenta los propietarios de los gimnasios y los deportistas que asisten a los mismos?

Los horarios establecidos son los siguientes: de lunes a sábados de 8 a 19 horas con turnos que deben ser asignados según la terminación del DNI. El entrenamiento debe ser por espacios de 45 minutos y los 30 minutos posteriores serán destinados a la desinfección y ventilación del local.

La capacidad del gimnasio solamente puede utilizarse al 30%, es obligatoria la sanitación de los elementos antes y después de uso, al igual que la higiene de las manos. Los elementos personales no se pueden compartir, no está permitido el uso de baños y vestuarios, como la sala de musculación y, como en todos los casos, la utilización del barbijo social es obligatoria.

Es importante aclarar que al tratarse de una habilitación parcial, solamente están autorizados los gimnasios que se conoce como salas, es decir que no se permiten las maquinas, ya que es impedimento en todo deporte permitido la manipulación de elementos.

Se habilitará el local, siempre y cuando presenten un protocolo y sea aprobado por el COE, para la práctica de entrenamiento funcional o diferentes bailes como zumba, fittnes, etc.

Por último, pretemporadas, para futbol y otras actividades que todavía no están reglamentadas, para volver deben saber lo siguiente: días atrás dábamos a conocer desde nuestro medio que el Club Gorriti ponía en marcha los entrenamientos presenciales. Esto se logró con la presentación de un protocolo y posterior autorización de las autoridades, quienes consideraron que en las instalaciones del club estaban dadas las condiciones para aplicar el protocolo presentado. Es decir que los clubes que pretendan volver a los entrenamientos en los predios, deben diseñar un protocolo de bioseguridad acorde a sus instalaciones y respetando cada uno de los métodos preventivos, presentarlos en el COE y, luego de una visita de las autoridades y posterior habilitación, recién podrán poner en marcha la vuelta física a los ensayos, que serán con grupos reducidos y formados por pares e impares, respetando el día autorizado a circular según la terminación de DNI.

Hasta el momento en San Salvador de Jujuy solamente se encuentra habilitado el club Gorriti, que sin manipulación de elementos, trabaja en la parte física con las disciplinas futbol y vóley. Mientras que se encuentran evaluando una propuesta acercada por el Club Social y Deportivo Los Perales.

Por otro lado, el Club Tiro y Gimnasia de la capital, quien ya se encuentra autorizado para la práctica de tenis, expresó la voluntad de ser habilitado como club para la práctica de las otras actividades permitidas bajo reglamentación COE. Por su parte, Club Atlético San Pedro y Soc. Tiro y Gimnasia de la misma localidad, Atlético Ledesma y el CEAR de La Quiaca están autorizados para realizar entrenamiento funcional y preparación física, como también algunos espacios municipales al aire libre, que las mismas autoridades comunales dieron el aval para la práctica de actividades permitidas en la flexibilización de la cuarentena en Jujuy.