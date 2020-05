Club Comercio colaboró con diferentes entidades en forma de agradecimiento

Comercio es denominado “El Club de la familia”, por siempre involucrarse en la vida social en Alto Comedero. Luego de una cuarentena estricta, se aprovechó cierta flexibilidad para volver a las raíces y mantener viva la llama de la vida social.

Esta vez los dirigentes se reunieron para poder colaborar con los agentes sanitarios en la lucha contra el dengue, participando de manera activa en el desmalezamiento en el barrio Alto Comedero.

Su presidente, Adrián Montalvo, manifestó que de a poco van teniendo un movimiento más importante debido a la flexibilización que hoy tiene la provincia de Jujuy. “El día martes fuimos a cortar el pasto C. A. P. S. de las 337 viviendas, ellos dependen del Hospital Snopek quienes son nuestro vecinos, ya que nuestro predio se encuentra en diagonal y siempre nos colaboran con botiquines o elementos de primera necesidad. Si bien en un primer momento ofrecíamos limpiar su sector, al no necesitarlo por el momento nos señalaron que la salita del barrio necesitaba por lo que no dudamos en ir. Sabemos que esto ayuda mucho por el tema del Dengue, así que nosotros desde Comercio queríamos aportar nuestro granito de arena. Comercio siempre se vinculó con las entidad del barrio así que posiblemente una vez desocupados vamos a realizar trabajos en la Iglesia Loreto”.

En otro tramo de la nota, Montalvo comentó que los profesores se estuvieron reuniendo en el predio para una capacitación para los trabajos en estos momentos de Pandemia “Todos los profesores estuvieron en una charla del área deporte de la delegación municipal de Alto Comedero, a cargo de Benicio Ruiz brindando detalles de los protocolos para hacer actividad física. Nosotros lógicamente nos mostramos interesados porque como club ya presentamos nuestro protocolo, lo presentamos ante la Comité Operativo de Emergencias por lo que estamos esperando que nos respondan. Esto no es fácil por lo que no estamos apurados en que tener el visto bueno, recién una vez que nos habiliten vamos a trabajar teniendo como idea hacerlo con los equipos de fútbol, primera y reserva que son mayores de 16 años, de acuerdo a la terminación del documento, en número reducidos, hacer cambio de turnos cada 45’ y de esa forma evitar aglomeraciones, todo esto adecuado a lo que son nuestras instalaciones”.