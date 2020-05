José Urtubey, de la UIA: “Esta crisis es peor que la de 2001”

El empresario y dirigente industrial José Urtubey dijo que la crisis generada por la pandemia de coronavirus COVID-19 es peor que la de 2001, “porque en el 2001 vos tenías un problema local, puntual, acá tenemos un problema mundial”. También descartó que el Estado deba participar en la propiedad de empresas que recibieron asistencia durante la cuarentena obligatoria y señaló que no espera mayores problemas cambiarios si hay un acuerdo por la deuda soberana y las importaciones se mantienen bajas.

El vocal del consejo directivo de la Unión Industrial Argentina se mostró muy pesimista respecto de las perspectivas económicas de corto y mediano plazo, luego de que se conociera que el Banco Central estima que la economía cayó 9,6% en marzo respecto del mes anterior.

“Lamentablemente va a ser más duro abril que marzo, no te olvides que tuvimos algunos días con plena actividad en marzo. Va a ser peor abril, sin duda, vamos a terminar el año en baja. La proyección es que vamos a tener una caída anual arriba de los 6 o 7 puntos de PBI, y esto te digo que te marca la necesidad de que las políticas y las medidas que se vayan instrumentando no se vayan a agotar en mayo. Vamos a tener que buscar y priorizar porque obviamente los recursos son escasos, también”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

“Yo creo que Argentina, lamentablemente tenemos que ser muy claros, previo a la pandemia venía en una situación económica muy mala. Altísima inflación, teníamos un fuerte endeudamiento -entre paréntesis, soy de los que creen que van a terminar arreglando el tema de la deuda- pero la actividad económica también venía en un nivel negativo, con lo cual ya entramos en la pandemia mal. Y la recuperación a diferencia de algunos países desarrollados, al contrario de lo que es una V corta que podrían tener en los Estados Unidos, creo que vamos a ir a una recuperación más lenta. Creo que una L, como dicen los economistas. Pero lamentablemente vamos a tener pocos recursos y dentro de los pocos recursos una actividad económica, a diferencia de 2001, no sólo golpeada a nivel interno sino también internacional”, comentó.

“Yo soy de los que creen que esta crisis es peor que la de 2001. Sin duda, porque en el 2001 vos tenías un problema local, puntual, acá tenemos un problema mundial. Después de 2001 tuvimos la tendencia alcista de las materias primas que benefició a Latinoamérica una década. Al contrario, acá, las materias primas -lo estamos viendo en hidrocarburos, petróleo- la tendencia no creo que sea alcista", analizó.

Participación del Estado en empresas

Consultado respecto a declaraciones de la legisladora oficialista Fernanda Vallejos, quien sugirió que las empresas que recibieron asistencia pública para pagar salarios, deberían ser participados por el Estado, desestimó el proyecto como una idea particular.

“En primer lugar, no creo que sea una posición oficial. En segundo lugar, creo que esos dichos no tienen profundidad y no tienen sentido porque no es que se produjeron salvatajes de empresas. Es casi lo mismo que a las personas físicas a las que se les dio asistencia después se les obligue a hacer trabajos o a los profesionales que asistieron. En medio de una pandemia esas asistencias se dieron porque se eligió estratégicamente que algunas cadenas sigan y otras no pero hablar de un salvataje creo que es muy fuerte. Y una asistencia sin dudas no da derechos a tamaña reacción”, comentó Urtubey.

Por último, el dirigente empresario dijo que es optimista en cuanto al frente cambiario y que no espera nuevos sobresaltos con los tipos de cambio paralelos o una devaluación del tipo de cambio oficial.

“Yo veo al blue controlándose si es que se arregla la deuda. Pero va a depender el dólar oficial, yo no soy de los que piensan que está atrasado, comercialmente en la medida que haya un superávit comercial porque hay menos actividad y menos importaciones, eso puede tranquilizarlo. En la medida en que todo eso no suceda puede haber algún problema”, comentó.