El Gobernador Gerardo Morales seduce a los clubes de primera división para que hagan pretemporada en Jujuy

En medio de la cuarentena para intentar frenar la pandemia del coronavirus de la que este miércoles (20/05) cumple dos meses, el gobierno nacional especuló durante esta semana con la idea de que la actividad futbolística se reanudara en las provincias que no tenían casos de contagio del virus Covid-19.

En declaraciones que concedió al programa televisivo “Presión Alta” que se emite por la señal de cable TyC Sports, Morales expresó que “lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy. Como se sabe, sanitariamente la situación es muy precaria, estamos por afrontar momentos difíciles, se viene el invierno y hay que trabajar todos unidos para mantener esta situación. A partir del presente sanitario de Jujuy, estoy por hacerle una presentación a la AFA poniendo a disposición la provincia para que algunos clubes puedan hacer la pretemporada. Nosotros podemos recibir cuatro clubes. Sé que AFA planea realizar entre seis y diez fechas hasta fin de año y que el campeonato del año que viene se juegue de enero a diciembre. Se está pensando en hacer la pretemporada en septiembre y empezar a jugar en octubre, obviamente si las condiciones sanitarias lo permiten. La idea es enviar un protocolo, hacer testeos apenas lleguen las delegaciones y tener un control sanitario permanente para cuidar a la población. Las condiciones particulares serían las medidas del protocolo. Le vamos a hacer saber a la AFA y a los clubes que cuentan con Jujuy, al igual que con otras provincias como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y San Luis, para realizar las pretemporadas una vez que se conozca la programación de los campeonatos. Tenemos varias provincias en las que con mucho cuidado se pueden hacer las pretemporadas y jugar al fútbol”.

De ahí, el mandatario jujeño resaltó que “en la medida en que el protocolo sea bueno y que los vamos a cuidar de la forma que estamos haciendo, no va a haber problema. Tenemos un control sanitario con cuatro pilares. Armamos un sistema de salud paralelo con hospitales de campaña, controlamos la frontera de forma muy dura, cuidamos especialmente a las personas mayores y tenemos responsabilidad social e individual con la población. Si las delegaciones que vienen son testeadas y no tienen coronavirus, no tendremos inconvenientes. Todos queremos que vuelva el fútbol lo más pronto posible, pero sabemos que el área metropolitana está complicada, no es lo mismo Jujuy que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que decimos es ‘acá está Jujuy’, siempre que quieren realizar la pretemporada cumpliendo los protocolos. Como no tenemos circulación local, hay que cuidar si viene de afuera, por lo que tratamos de ser rigurosos y establecer un buen protocolo para que no haya mayores problemas”.

Es último lunes 18/05, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Argentina, opinó sobre la propuesta para que el fútbol se reinicie en el norte del país ante la baja circulación del coronavirus y no lo descartó, pero fue cauteloso.

“Es una decisión que no depende de nosotros. En ese caso habría que testear a todos los que van y que estén en hoteles, encerrados. Pero no es ninguna locura, España lo hizo con el básquet”, explicó el funcionario, ex presidente de San Lorenzo, en diálogo con América.

Al mismo tiempo, amplió: “En algunas ciudades y provincias donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos”.

A su vez, Lammens apuntó que el parate tiene “a más de 100 mil trabajadores afectados solamente en el fútbol”, una cifra que crece y mucho si se toman en cuenta “el resto de los deportes y los trabajos adicionales que generan”.

Por otro lado, anticipó que el Gobierno dispondrá una nueva medida para colaborar con las instituciones. “En la semana estaremos lanzando junto al presidente Alberto Fernández un plan de obras para los clubes con un doble objetivo: mantener la infraestructura y dinamizar la economía”, comentó.

La provincia de Jujuy fue una de las que aplicó la cuarentena de manera más estricta, incluso con una etapa de cierre de fronteras y fuertes controles, lo que le valió varias críticas al gobernador Gerardo Morales, quien ahora anunció el regreso de la pesca, los servicios de sepelios y los gimnasios.

Esas actividades ya están autorizadas a funcionar mientras que abrirán los cementerios el fin de semana y los gimnasios a partir del lunes 25/5.

A partir de este miércoles (20/05) también podrán salir las personas mayores de 60 años.

“Estamos autorizando cementerios en cuanto a la flexibilización de determinadas actividades desde el fin de semana, y de los servicios de sepelios desde mañana”, indicó el mandatario durante el informe del Comité de Emergencia provincial.

Agregó que la pesca comercial “también quedará habilitada desde” en dos de los diques con los que cuenta la provincia y los gimnasios “serán autorizados a reabrir pero de manera parcial”.

E incluso adelantó que en el caso de los boliches, todavía “no hay ninguna decisión de abrirlos”, pero que “se está trabajando en ello”.

En este aspecto aseguró que “se va a ayudar en especial a los que han visto bien su reconversión transitoria”, con líneas de créditos a tasa cero.

El protocolo para el caso de los gimnasios los habilita a abrir desde el próximo lunes por turnos asignados de acuerdo a la terminación par e impar del DNI.

Habrá entrenamientos no superiores a 45 minutos y ocupados al 30% de su capacidad.

No se podrán usar salas de musculación ni se autorizará el uso de baños y vestuarios, y se deberá destinar 30 minutos entre turno y turno a tareas de limpieza y desinfección, entre otras tareas de sanitización de los elementos en uso.

El uso de barbijo estará obligado durante toda la actividad, mientras que se deberán respetar ciertas medidas y circuitos unidireccionales a demarcarse, entre otras cuestiones.

En cuanto a la pesca comercial se indicó que no se podrá pescar desde las orillas, las embarcaciones podrán ocuparse al 50% de su capacidad y también se deberá respetar la circulación de acuerdo a la terminación del DNI y el uso de barbijo, entre otras medidas.

Desde la Unión Jujeña de Rugby comunicaron el retorno a los entrenamientos de los jugadores a los clubes.

Respecto a la situación epidemiológica de la provincia, el coordinador del Comité Operativo de Emergencia Omar Gutiérrez confirmó que hasta este martes 19/5 se han evaluado 186 personas de las cuales 180 ya han sido descartadas.

Además, aseguró que el 19/5 se cumplieron 47 días sin nuevos casos de coronavirus y que hay un solo caso sospechoso en estudio en el hospital “San Roque”.