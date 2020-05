“Debemos habituarnos a esta modalidad de vida, ya que perdurará en el tiempo”

El Club Gorriti fue noticia en las últimas horas por reabrir sus puertas para la práctica deportiva de manera presencial, que no fue solo en fútbol, ya que el Vóley fue otra de las disciplinas que retomó la actividad presencial en el “Diablo Rojo”.

El entrenador Oscar Lozano, quien se encuentra al frente del proyecto, trabajó con un primer grupo que fue respetando en todo momento el distanciamiento social, ya que los trabajos fueron solo físicos y sin pelota, cada uno con respectivos materiales de higiene, como lo requieren las autoridades sanitarias.

Con respecto a la vuelta a los entrenamientos, el entrenador manifestó lo siguiente: “La mayoría no está acostumbrado a este tipo de entrenamientos que atípicos porque la sociedad deportiva no está acostumbrada a esta situación, pero estamos tratando de reincorporar la actividad en forma paulatina, ya que hoy solo tenemos las categorías de sub 16 y sub 18, mientras que el grueso que nosotros tenemos en el club, que van desde los 12 hasta los 15 por el momento no pueden entrenar”. Además Lozano agregó “Sabemos que el COE dispuso de actividad física, nada de pelota y si bien nosotros en la cancha pusimos una red, es solamente para ambientar de que estamos en la hora del vóley y que el chico vaya insertando en su mente la vuelta a la rutina deportiva que es lo más sano que tenemos”.

Por otro lado, el entrenador aclaró cuál es la sensación de los chicos en estos momentos y las ganas de volver a estar en el club de pesar del momento sanitario por el cual se atraviesa “Particularmente en primera instancia sentí que muchos iban a optar por no venir o venir pero con temor, pero fue todo lo contrario, se acercaron trabajaron y encontramos un apoyo por parte de ellos como de los padres, sin dudas que no están acostumbrado al encierro y al venir al club es diferente, pasan parte de su día en el año en época normal en una cancha, por eso en el primer día demostraron que extrañaron bastante. Por suerte y gracias a Dios estamos cumpliendo con todo, estamos bien, no veían de volver, pero sabemos que no va a ser lo mismo”.

“Por video conferencia hablamos de preparación física, técnicas y tácticas del vóley, temas de competencia, donde le fuimos transmitiendo de que esto no iba a ser fácil, que todo va a ser lento, pero que hay que ajustarse, habituarse a la nueva modalidad de vida que vamos a tener por un buen tiempo”. Detalló Lozano con respecto a los trabajos que se realizaron con anterioridad, dejando en claro que las nuevas tecnologías fueron una buena herramienta para no dejar de entrenar.

Por último, el experimentado entrenador y reconocido en la provincia por su gran labor, comentó como es la modalidad de trabajo “Al ser preparación física pura, hacemos dos grupos, el sub 16 viene desde las 15hs hasta las 16hs, mientras que el sub 18 llega a las 16:30hs porque debemos tener un tiempo aproximado de 30 minutos para trabajar adecuando el lugar para que pueda entrar el otro grupo, es el lineamiento que nos marcaron del club y nos adecuados a lo que ellos marcan para hacer todo más llevadero”.