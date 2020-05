Buscan la habilitación de las canchas de fútbol 5

José Luis Campi, uno de los que logró tener un predio para fútbol 11 con el césped artificial, es uno de los más afectados en estos momentos y junto con otros colegas lograron confeccionar el plan de trabajo para reabrir las respectivas puertas de sus predios.

“En un momento complicado buscamos soluciones para logrando un protocolo trabajado con seriedad viendo de abrir los predios, generar algún ingreso para sobrevivir ante esta pandemia”. Dijo el ex arquero de Gimnasia de Jujuy.

A su vez, detalló cómo se organizaron para enviar contactarse con el COE “Armamos un protocolo con diferentes canchas, seguramente puntos más, puntos menos, serán corregidos y cumpliremos con las normas que ellos dispongan. Entre los puntos que pusimos está el de contar con el número mínimo, que los que lleguen lo hagan de manera particular, se les brinde alcohol en gel, guantes, tomarles las temperatura, turnos cada media hora fumigando el campo de juego, arcos y pelotas en ese lapso, no se utilizarían los vestuarios, sector de asado (quinchos) tampoco, y baño solamente para urgencias”.

Por último, destacó “Tomando estas medidas que creemos que son muy buenas y sobre todo viendo que Jujuy no tiene circulación de virus local, vamos a trabajar bien, nosotros necesitamos generar ingresos porque mantener predios como estos no es fácil, se necesita un importe importante para sustentar gastos y que por ahora no tenemos, más allá de algunas ayudas que nos están llegando, pero nosotros necesitamos generar un poco más porque lo otro no alcanza y es mucha la gente que trabaja detrás de esto”.