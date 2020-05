Primera nacional: El “Lobo” empezará a definir su nuevo plantel

Si bien el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se encuentra licenciado y realizando tareas en forma individual en sus domicilios luego de que se determinó la finalización de la temporada y la suspensión de los descensos, por la crisis sanitaria en el país.

El actual entrenador del “Lobo” Arnaldo Sialle no quiere perder tiempo en el armado del nuevo plantel que en principio por lo que se vienen manejando será para competir el próximo año y por eso ya les entregaron a los dirigentes la lista de los jugadores que no seguirán, lo que sí todavía no está definido por obvias razones los posibles refuerzos, ya que no existe nada concreto, ni nadie que entregue certezas del continuó campeonato.

“Dependerá de las decisiones que tomemos en cuanto a los jugadores que nosotros pretendemos que se queden o no, esa decisión la vamos a terminar de tomar el fin de semana y el lunes empezaremos a hablar individualmente con cada jugador”, reveló Cacho Sialle.

A lo que agregó “Y les iremos comunicando cuál es nuestro pensamiento a cada uno de ellos, es una tarea que la debemos hacer rápidamente ya que el 30 de junio se les vence el contrato a varios de los jugadores que integran el plantel”.

Lo que también se supo, aunque falta la confirmación oficial, es que se podría encarar el venidero certamen con un grupo conformado en gran parte con juveniles, ya que no habrá descensos y será importante para entregarle continuidad a los chicos, aunque estarán rodeado con algunos de experiencia en la categoría de la Primera Nacional.

Justamente sobre la eliminación del descenso y escasez en los objetivos, el DT de Gimnasia dio a conocer su pensamiento “La motivación siempre está presente, representar a una institución, a su gente y tener la responsabilidad de salir a la cancha, esa es la motivación suficiente”.

“Lógicamente si no hay descensos habrá ascensos y ahí tenemos una motivación importante como para tratar de ser protagonistas y porque no pelear un ascenso a primera decisión, y ahí está nuestro objetivo”, remarcó el entrenador rosarino.

Por otro lado, Arnaldo “Cacho” Sialle destacó “Lógicamente que estamos todos con ganas de empezar a hacer algo, a entrenar, estamos acostumbrados a estar siempre en contacto con los jugadores en el campo de juego, pero las circunstancias son estas y tenemos que ser respetuosos de las decisiones que toman nuestras autoridades y en el momento que esté la posibilidad empezaremos a trabajar”.

Entonces tal cual adelantó el técnico de Gimnasia serán días de definiciones para saber qué jugadores sigue y quiénes son, a quienes se les podría extender el contrato y a los que empezarán a despedirse del club “Albiceleste”. Uno comprende que serán más lo que se vayan que los que se queden, ya que el grupo evidencio falencia a lo largo del campeonato, que terminó último con 19 unidades en 21 fechas disputadas, hasta ahí demostró que fue deficiente por eso habrá muchos cambios de nombres para la nueva planificación que tendrá a Cacho Sialle al frente de una nueva ilusión “Albiceleste”.