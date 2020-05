Jujuy presentó la segunda etapa de lucha contra el coronavirus

Hizo especial referencia a la compleja situación que atraviesan las jurisdicciones que tienen circulación viral comunitaria y que están reactivando el comercio y la industria, lo que incrementará el ingreso a Jujuy de 10 mil camiones aproximadamente.

“Tenemos más posibilidades que se registren casos que no tenerlos”, sostuvo y advirtió que “esto es lo que viene y es la verdad”. En estos términos se pronunció al dar a conocer el informe Nº 68 del Comité Operativo de Emergencia – Coronavirus (COE), en cuyo marco también recalcó que “se viene una etapa en la que ocurrirán cosas mientras transitamos hacia la recuperación progresiva de la nueva normalidad de Jujuy”.

“No hay espacio para el triunfalismo, porque todavía no ganamos nada, es más la lucha contra el coronavirus recién comienza”, aseveró y apuntó que este proceso “llevará un año, más o menos, dependiendo de la existencia de una vacuna”.

Por otra parte, enfatizó que el nuevo desafío es la responsabilidad social individual. “Nos tenemos que comportar, cumplir reglas y tener disciplina”, manifestó y subrayó que “responsabilidad social individual es el nuevo pilar del plan de acción contra la pandemia, que se suma a sistema de salud, fronteras seguras y mesa de adultos mayores-COVID 19”.

“La consigna nueva es ‘ahora es responsabilidad de todos’ y a su vez el nuevo slogan del Gobierno de la Provincia es ‘unidos, responsables y solidarios’, así nos ponemos en sintonía”, agregó.

El Gobierno de la Provincia lanzó oficialmente la segunda etapa de lucha contra el coronavirus y cambió el slogan de la campaña: hasta ahora era quédate en casa pero en adelante será «ahora es responsabilidad de todos». También se cambió las consignas de su gestión que acompañaban al escudo provincial, los tradicionales «unión, paz y trabajo» fueron modificados por «unidos, responsables y solidarios».

Al explicar el gobernador que seguramente después de mayo la provincia podría registrar nuevos casos de coronavirus, especificó que podrían ser tanto casos importados como de circulación local.

Sobre los importados, Morales sostuvo que si los encuentran en los hoteles es porque el plan funcionó, y en este marco llamó a no estigmatizar a la gente porque en esta nueva etapa y para mantener la economía abierta, ingresarán numerosos transportistas que cumplirán la cuarentena pero no están exentos de contraer el virus.

En cuanto a una posible circulación local, detalló que la medida principal es cumplir las normas para no evitar contagios, especialmente a la población de adultos mayores.