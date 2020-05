Coronavirus: Hubo 10 muertes y 263 nuevos casos en las últimas 24 horas

Con estos datos, la cantidad de contagiados asciende a 8.068, mientras que la de víctimas fatales llega a 373.

En un primer comunicado por la mañana se informó la muerte de tres personas. Dos hombres, uno de 75 años, residente en Chaco; otro de 56 años, de la provincia de Buenos Aires; y una mujer, de 47 años, también de la Provincia.

En tanto, en el reporte diario vespertino se sumaron otras siete muertes. De los hombres, uno tenía 72 años, residente en la provincia de Río Negro (sur); otro, de 51 años, vivía en la provincia de Chaco (norte); otro, de 66 años, era residente en la provincia de Buenos Aires; y otro, de 50 años, vivía en la provincia de Córdoba (centro).

De las mujeres, dos, de 42 y 91 años, residían en la ciudad de Buenos Aires, y la otra, de 71 años, era de la provincia de Córdoba.

La Ciudad de Buenos fue la que más casos reportó en las últimas 24 horas, con 147 contagios; la sigue la provincia de Buenos Aires, con 74 nuevos casos en el último día. También registraron 20 infectados Córdoba; 19 Chaco; 2 Río Negro y 1 La Rioja.

Capital Federal sigue siendo el distrito con más casos confirmados hasta el momento (3.173), seguida por la provincia de Buenos Aires, con 2.6698 contagios confirmados.

De los 8.068 positivos por coronavirus detectados desde el 3 de marzo y hasta el momento por las autoridades sanitarias de Argentina, 939 son importados (11,6 %), 3.561 son contactos estrechos de los casos confirmados (44,1 %), mientras que 2.463 (30,6 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Entre los fallecidos se encuentra una referente social del barrio 31, uno de los más afectados por la pandemia. Se trata de Ramona Medina, la vocera de la Garganta Poderosa, quien murió en un hospital de la Ciudad a los 42 años.

La mujer estuvo tres días internada, junto a toda su familia que también contrajo el COVID-19, entre ellos una hija con discapacidad múltiple.

Ramona era coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el Barrio 31, y brindó varias entrevistas reclamando por el restablecimiento del servicio de agua potable y denunciando los riesgos de contraer el virus.

En el informe del Ministerio de Salud informaron además que durante el sábado fueron realizadas 2.858 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 103.220 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.274,7 muestras por millón de habitantes.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 40 años.

Daniel Gollán cuestionó la flexibilización de la cuarentena en Capital Federal.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, criticó las medidas que se tomaron en la Ciudad de Buenos Aires con la flexibilización de la cuarentena mediante un mensaje en las redes sociales.

El funcionario se sumó de esta manera a otros intendentes kirchneristas que le "pegaron" duro a Horacio Rodríguez Larreta por considerar irresponsable la apertura de algunos comercios en esta nueva etapa del aislamiento social.

Gollan utilizó Twitter para mostrar su enojo. Con un gráfico en el que la Capital Federal está resaltada en color rojo el ministro escribió: "Queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus".

Días atrás, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también cuestionó las medidas de Larreta y señaló que "les hubiera gustado que la Ciudad se abriera con menos tránsito".

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de La Cámpora, dijo: “Nos parece un acto de irresponsabilidad por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el habilitar comercios que no son esenciales. Debemos repensar nuestra vida, darnos un tiempo y vivir con lo que necesitamos para poder resguardar a toda la población y principalmente, a nuestros adultos mayores”.

Algo similar había dicho Fernando Gray, de Esteban Echeverría. “La Ciudad tiene que rectificar las medidas”, dijo, y aseguró que “cuando la Ciudad flexibiliza nos impacta negativamente, y lo vamos a ver en una semana o diez días, los casos van a subir”.

Juan José Mussi, de Berazategui, fue más allá. Dijo que “si las cosas siguen así”, habría que cerrar los accesos a la Capital Federal.

Ante esto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, consultado por las críticas trató de esquivar la polémica: "Esta pandemia no da espacio para otra cosa que no sea trabajar juntos. No hay espacio para buscar culpables.

Los líderes debemos contruir consenso, cooperar y colaborar", dijo en una entrevista con TN.