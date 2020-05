Enrique Barro: “Gran parte de los jugadores del plantel están convencidos en retornar”

Uno de los clasificados a la siguiente instancia del Torneo Regional, (que ya se dio por finalizado) y que podría reaparecer con un nuevo formato solo con los 98 clubes que lograron acceder a la siguiente instancia, trabajan en silencio pensando en lo deportivo, como en la infraestructura de su cancha.

En la oportunidad, el dirigente más alto que tiene el conjunto periqueño, habló de todo un poco dejando en claro los objetivos que tienen hasta fin de año, fecha en la cual deberán llamar a elecciones.

Con respecto a la presentación de un plan para volver a activar el movimiento deportivo, Barro comentó “Estamos trabajando en eso, el miércoles mantuvimos una reunión con toda la comisión directiva, por lo que ya estamos armando el protocolo para presentar a las autoridades correspondientes, para que nos habiliten las actividades deportivas del club, como también trabajar con el proyecto del regional en el cual nosotros estamos insertos y con la idea clara de que si se vuelve a jugar nos vamos a presentar aunque sea sin público”.

Ante esta mención, “quique” Barro aclaró de buena manera como fue el proceso que se llevó adelante ante la cuarentena obligatoria “Nosotros en esa oportunidad teníamos previsto disputar la primera fecha ante Altos Hornos Zapla, pero tres días antes viendo la situación del caso y que a modo personal se veía que esto iba a ir para largo, hablé con la comisión para licenciar al plantel. En primera instancia se hablaba de dos semanas, pero le dimos la licencia para no estar comprometiendo a cada uno de ellos a que se queden generando falsas expectativas con una posible vuelta rápido del fútbol. Nosotros en ese entonces optamos por la salud de cada uno de ellos dejando de lado el tema económico y deportivo”.

A su vez el presidente, tras los recaudos tomados, hoy mantiene conversaciones con el plantel para un posible rearmado del equipo “Al tener al tener al plantel prácticamente al día, porque solo debemos 8 días, que lo estamos pagando con la venta de camisetas e indumentaria, los jugadores están contentos y conformes. Esta semana tuve la posibilidad de hablar con un referente del plantel como lo es Carlos “la foca” López y me comunicó que tanto él como el resto de los jugadores está dispuesto a volver. Por supuesto también hablamos con el entrenador, Aniceto Roldán, para proponerle la vuelta, pero planteándole de entrada el problema económico por si acaso el torneo se reanuda el 13 de septiembre. El presupuesto no va a ser el mismo, ya que lo más probable es que si vuelve el fútbol es que sea sin público. El monto que manejábamos nosotros era del $700.000 y al no tener público lógicamente vamos a reducir. Por eso vamos a hablar con cada jugador y plantear un arreglo el cual de palabra nos dijeron que no íbamos a tener inconvenientes por el trato que tuvimos con ellos porque cumplimos en todo lo que prometimos, hay una buena relación entre ellos y nosotros, por lo que quedamos que apenas haya novedades nos comuniquemos para ver el tema del regreso”.

Barro, quien se encuentra al frente de la institución periqueña, se mostró contento al ver cómo está siendo reconocida la labor de los dirigentes “Es grato que nos reconozcan por lo que uno quiere del club, en lo deportivo somos los actuales campeones de Copa Jujuy masculino y femenino. Después, en obras trabajamos en la cancha sobre el riego, sala de conferencia de prensa, también estamos haciendo puestos sobre la calle Zegada que hoy por temas económicos no se pueden terminar, pero sabemos que a futuras comisiones le quedará un buen redito económico”.

Por último, destacó los objetivos que tienen hasta que se termine el mandato “Si se reactiva el fútbol en septiembre no tengo dudas que es el ascenso, obvio que nadie te asegura ese momento, pero sabemos que si volvemos a armar el plantel de principio de año se puede dar. Después vamos a trabajar como último en los vestuarios, queremos tener uno de primera para que el jugador que venga a Talleres se sienta como en su casa. Por último dejar todo en regla terminado de buena manera la gestión que tomamos hace un par de años pensando siempre en el bien de Talleres”.