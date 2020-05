Gimnasia y Esgrima deberá apelar a la creatividad para afrontar las deudas

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy debe responder de manera paulatina cada uno de los reclamos de los futbolistas del plantel profesional. Por supuesto que también de los empleados de la institución.

La comisión directiva entiende y reconoce las deudas y el atraso en los pagos de salarios y asume el compromiso de cumplir con lo pactado o al menos llegar a un acuerdo razonable para ambas partes. “Con respecto a los empleados y el tema de sueldos, llegamos a un buen entendimiento con el plantel y en este acuerdo en el día de la fecha pagamos los sueldos de marzo, en los próximos días abonaremos el mes de abril y ya con eso estaríamos al día”, reconoció el mandamás del club “Albiceleste”.

Sobre la economía, el presidente Fabián López no esquivó la situación y también mencionó: "Estamos en una situación delicada y los dirigentes están haciendo uso de la creatividad para generar recursos, acá la inventiva será importante porque se vienen meses muy duros, es verdad que existe una ayuda de la AFA y la FIFA, pero también como dirigentes debemos responder”.

Sin dudas que para Gimnasia y Esgrima de Jujuy el regreso del bingo será un aire que permitirá un alivio para la economía tan dañada en los últimos tiempos “Estamos felices porque el sortea será el 17 de mayo a las 17:00 horas. Eso es muy importante para nosotros y agradecemos a toda la comunidad jujeña por la colaboración, eso nos ayudará muchísimo más en estos momentos que la verdad todos los dirigentes del fútbol la estamos pasando mal”.

También desde la dirigencia del “Lobo”, recordaron a los que desean un cartón para jugar el Bingo pueden adquirirlo llamando al teléfono 4230545 y la gente encargada se lo llevara a su domicilio, es una manera de facilitar la compra.

Otro tema que se volvió a destacar dentro de la dirigencia “Albiceleste”, a pesar de algún rumor en la semana, es la ratificación de que no habrá descenso, en lo deportivo claramente una decisión importantísima para estos nuevos dirigentes. “No tendremos actividad de fútbol profesional por todo el 2020 y según supimos se reiniciará en el 2021. Eso ya quedó estipulado así, el tema que quedaba resolver, en el que lamentablemente no esta Gimnasia, es quienes ascenderían a Superliga”, puntualizó Fabián López en clara sintonía con el presidente de AFA, Claudio Tapia. La dirigencia se responsabilizó por la demora en los pagos de salarios de los empleados del club y del plantel profesional que conduce Arnaldo “Cacho” Sialle y lamentó no poder cumplir con sus obligaciones, pero en estos últimos días con los recaudos suficientes hubo reuniones y ahí se pensó en nuevas metodologías de trabajo, donde la imaginación será partícipe importante para empezar a activar la economía de un club que sintió el impacto provocado por la propagación de la pandemia, Covid-19. Hoy están abocados a cumplir lo pactado y después habrá tiempo para empezar a pensar en un nuevo plantel que según anunciaron pretende que sea competitivo y que de una vez por todo Gimnasia empiece a estar en la lucha por ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.