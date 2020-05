Fabián Balizan: “La idea es estar preparado para cuando de comienzo el torneo liguista”

Los días sin casos positivos en la provincia hacen que todos comiencen a trabajar mediante protocolos para retornar a la actividad. En este caso el club Gorriti, institución que cuenta con una buena cantidad de socios, ya se encuentra trabajando para poder el visto bueno desde el COE. Es por eso que el plantel de primera ya se muestra ansioso por volver a estar dentro del campo de juego para entrenar de manera diferente a lo que vienen haciendo hasta ahora.

En la oportunidad, Fabián Balizan, entrenador del conjunto “Rojo” habló con Periódico LEA sobre el presente del plantel de primera y reserva, mencionando lo siguiente “Nosotros no escapamos a la realidad mundial, nacional y provincial sobre la Pandemia. Por eso tratamos de adaptarnos a este momento realizando una cronología. Cuando comenzó la cuarentena, con el plantel nos estuvimos comunicando mediante WhatsApp donde cada uno mandaba ejercicios y diferentes rutinas. Con el correr del tiempo pudimos sumar la aplicación zoom, dónde ya estábamos trabajando con diferentes sesiones de entrenamiento donde el contacto era mejor porque el vernos en la cámara posibilitó darle otro enfoque al entrenamiento con los muchachos que sirvió tanto para ellos como para nosotros”. A su vez Belizan agregó "cuando se llevó adelante la flexibilización el preparador físico diagramó diferentes trabajos con aquellos jugadores con terminación en el DNI par e impar para que ellos lo hagan por su cuenta. En la actualidad ya Tuvimos una reunión con todos los profesores y dirigentes del Club para armar un protocolo que en estos días en teoría sería aprobado para que podamos volver a entrenar en el club Así que estamos entusiasmados por iniciar los entrenamientos con la parte técnica”.

Con respecto al momento personal que está viviendo el entrenador al tener su primera experiencia en esta temporada y lidiar con este momento complicado en materia de sanidad, el experimentado defensor que vistió durante muchos años la camiseta del “Diablo” dijo “El momento es complicado, pero tenemos que adaptarnos de volver a la nueva normalidad, que tiene muchos cambios, como tener adquirido algunos hábitos de higiene, cambios en los hábitos de conductas con nuestros pares. Tener incorporados el lavado de manos con alcohol en gel, la restricción de saludarnos con besos, abrazos o estrechar la mano, pero bueno son situaciones a las que debemos adaptarnos, pero el por el bien propio y el común. No es fácil, pero debemos adecuarnos con la esperanza de que nos deje muchas enseñanzas aplicándolas en todo momento”.

En cuanto a lo deportivo, comentó como está el grupo después de que se haya anunciado de la suspensión de la Copa Jujuy, torneo que tomó una relevancia importante desde su primera edición “No fue una noticia muy agradable, pero por la situación en la que vivimos era algo de esperar, otra es no saber cuándo volvemos a jugar. Más allá de eso, apuntamos a lo que hay, y eso es ponernos bien en lo físico si es que inicia el torneo. La noticia no es que nos quita las ganas de entrenar, la premisa de este cuerpo técnico es trabajar para poner a Gorriti nuevamente en lo más alto, donde tiene que estar, entre los mejores del fútbol jujeño. Después los torneos que se jueguen se verán en su momento, donde el plantel deberá adaptarse. Por suerte el grupo no bajó la intensidad y trabaja como el primer día que eso para nosotros es muy importante”.

Por último, habló sobre la posibilidad de volver a jugar en esta temporada: “Hoy nosotros solo trabajamos, hacer una proyección de cuándo empezará es difícil, no estamos capacitados para realizar el mismo, si bien escuchamos rumores, nosotros trabajamos el día a día o semana a semana. No queremos crear objetivos a largos plazos y que después no se cumplan, seria frustrante para todo el grupo, entonces lo que tratamos de hacer primero que nada tener la posibilidad de volver a entrar en el club, mantenernos desde ahí, sumando diferentes trabajos, movimientos, conceptos, para cuando llegue el momento estar preparados”.