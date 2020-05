El ex “Lobo” que da pelea en medio de la pandemia

Llegó de la mano de Héctor Arzubialde y nunca pudo asentarse en el once titular en un equipo que también le costó consolidarse. A casi un mes de cumplir 34 años (el 17 de junio), Manzano ya está alejado del fútbol profesional pero con muchas ganas de seguir luchando con su nuevo emprendimiento.

El cordobés quizás no cuente con muchos logros deportivo en su carrera, lo que nadie le puede negar es que fue extensa y variada, comenzó en Racing de Córdoba, luego Alianza Atlético de Perú (2006), Talleres (2007), Alumni de Villa María (2007), Getafe de España (2008-09), Gimnasia de Jujuy (2009-10), Cobresal de Chile (2010-11), Central Norte de Salta (2011-12), Universitario de Sucre de Bolivia (2013), Aiginiakos FC de Grecia (2014), Blooming de Bolivia (2014-15), Deportivo La Guaira de Venezuela, Deportivo Lara de Venezuela (2016), Apollon Larissa FC y GAS Ialysos de Grecia; y un regreso final a Racing en 2018.

Tras un último paso por Atlético Río Tercero en el Regional Amateur, se abocó definitivamente a esta nueva etapa, que lo tiene al frente de un gimnasio en barrio General Paz. “Arrancamos con un gimnasio hace dos años con mi socio Agustín Griguol, que actualmente es jugador de Juniors.

Yo hice el curso de gerente deportivo y siempre tuve la idea de abrir una entidad deportiva. Iniciamos el gimnasio y veníamos muy bien, a pesar de que arrancamos de cero. Llamamos profes conocidos del medio, ya que la idea era hacer un gimnasio con base en los futbolistas. Veníamos bien hasta que pasó esto de la pandemia.

De todos modos, tenemos la esperanza de que se pueda volver”, señaló el ex Lobo, hoy dedicado a otro rubro. “Es una situación complicada, ya que vamos a ser uno de los últimos en retornar, pero no hay que perder las esperanzas. Nos hemos reinventado, hemos hecho clases por Zoom, la gente se ha prendido”, señaló Manzano. Aunque aclaró “Pero no es la misma a la cantidad de gente que teníamos a diario en el gimnasio”.

“Estamos tratando de hacer cosas para no perder el tiempo, ir avanzando y tratar que nuestros clientes no pierdan el contacto con nosotros, para volver con todo”, se sincera Matías Manzano, a quien el “fuego” por jugar se le fue apagando para darle espacio a este nuevo comienzo en su vida.

Sobre su paso por Gimnasia de Jujuy, el volante, manifestó “Fue una linda etapa de mi vida, la verdad que si bien no jugué como uno quiere y está ilusionado la recuerdo como mi mejor experiencia”. “Un club que merece estar en otra categoría sin dudas, en aquel momento no se pudo conseguir los objetivos, pero el haber estado en el club más grande del norte siempre es importante y me quedo con lo mejor siempre”, señaló el cordobés.

“Deje mucha gente querida en Jujuy, quizás algún día pueda volver, aunque sea de visita (risas), apuntó el ahora dueño de un gimnasio en Córdoba. “Se que en Jujuy están haciendo las cosas bien y que los gimnasios abrieron sus puertas eso es muy bueno y ojalá nosotros podamos llegar a esa situación”, afirmó el ex jugador.

“Por ahora estamos esperando el visto bueno para retornar a nuestras actividades, pero por ahora no tenemos fecha definida”, señaló Manzano. “Esperemos que esto se pueda solucionar de la mejor manera, que volvamos a tener la vida de antes, aunque para eso habrá que esperar, pero uno nunca pierde las esperanzas”, finalizó el volante con pasado en Gimnasia de Jujuy, aunque gran parte de su carrera la construyó siendo delantero.