El Club Comercio no detiene su marcha y realiza varias mejoras en sus instalaciones

Lejos de quedarse de brazos cruzados en esta Pandemia, el Club Comercio, tomando los recaudos necesarios, continúa trabajando para estar en las mejores condiciones una vez que vuelvan las actividades.

Periódico LEA se acercó hasta el barrio Alto Comedero para hablar con el Presidente del conjunto “azulgrana” Adrián Montalvo, quien comentó todos los trabajos que se van a realizar en sus instalaciones en los próximos días.

“Por el momento el club continua con las puertas cerradas, so no implica que no estamos haciendo nada, ya que este párate lo estamos utilizando para poder mejorar nuestras instalaciones. Los que viven por esta zona, saben que nuestro acceso principal es un portón que en el último tiempo se estaba deteriorando, por lo que lo solicitamos colaboración a la delegación municipal quien nos brindará lo que es la mano de obra y nosotros gracias al evento que se realizamos para el día del trabajador, pudimos recaudar para poder comprar los materiales necesarios para tener un portón nuevo”. Agregando “La idea también es poder comprar pintura, ya que queremos pintar los arcos. Todo esto porque si llega a volver el fútbol queremos tener todo bien preparado. Hoy nuestro predio está con montículos de tierra, la cual zarandeamos y la arena más fina la vamos a poner sobre la cancha de fútbol para nivelar algunos sectores y mejorar nuestro lugar de práctica deportiva”.

Por otro lado, Montalvo aclaró que están pensando en la vuelta al torneo de fútbol siete que venían jugando con las chicas, pero sin apresurarse “Nosotros desde hace un tiempo contábamos con un torneo femenino de fútbol 7 el cual alcanzó a tener 24 equipos, pero con este tema del Coronavirus se paró por completo, sé que están trabajando algunas ligas amateurs para volver a sus actividades y nosotros también, pero sabemos que para eso tenemos que mejorar nuestra infraestructura, eso es lo más importante y luego llevar una propuesta con la gente del COE. Comercio hoy está paciente porque entiende que es una situación difícil para todos, no queremos apresurarnos, pero sí nos estamos informando, viendo, trabajando, por lo que en su momento vamos a retomar la actividad que se realizaba los jueves por la noche y que se había convertido en un clásico, ya que las chicas tenían su espacio. Eso lo vamos a seguir manteniendo pero cuando la emergencia sanitaria mejore”.

A su vez, el presidente dejó un claro mensaje a los vecinos de la zona, de que van a tener que ser pacientes para volver a realizar las actividades deportivas, como fútbol, vóley y básquet “Nosotros hoy queremos priorizar la salud, nosotros en nuestro club trabábamos con niños y jóvenes, el cual sabemos que estamos pasando por una situación difícil para todos y entiendo de que no ven las horas de volver a la normalidad, pero esa normalidad ya no existe más, por eso hay que tratar de encontrarle la vuelta teniendo paciencia. Eso no implica que no estemos trabajando, nosotros estamos todos los días en el club haciendo cosas junto con los jugadores del club, como con los profesores, vecinos y la comisión directiva”.

Por último, Montalvo señaló que encontró una buena respuesta por parte del plantel de primera y reserva “Alberto Limache con la flexibilización que se dio en las últimas semanas, pudo diagramar una estructura para los que tienen terminación par e impar, algo que le sentó bien a cada u no de los jugadores porque entrenar en casa no era lo mismo, así que todos estamos haciendo algo para poder mejorar nuestro club, de manera silenciosa pero siendo efectivos para que el día de mañana todos podamos disfrutar del club”.