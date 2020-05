Ligas de Barrios: Buscan confeccionar un protocolo para la vuelta del fútbol amateur

El fútbol de los barrios, como el de veterano en sus diferentes categorías, es furor en la provincia de Jujuy y reúne gran cantidad de adeptos sábados tras sábados, con la pandemia es una de las tantas actividades que fueron postergadas desde hace casi dos meses.

Ante esta situación, las entidades amateurs no registran ningún tipo de ingresos desde principios de marzo, como sucede al abanico de rubros que surgen alrededor de cada sábado futbolero en la provincia. Es por eso, que en las últimas horas acordaron un encuentro para buscar una solución y volver al ruedo.

El mismo se concedió la semana pasada por medio de la Liga de Bulón del Barrio Mariano Moreno, quien es una de las más añejas en la capital jujeña. Su presidente, Carlos Torres, propulsor de este movimiento comentó: “Queremos pedirles a las autoridades que correspondan, ya sea intendente, concejales, ministros o al mismo gobernador de la provincia, la posibilidad de volver a jugar al fútbol mediante las diferentes ligas barriales de Jujuy, ya que pasaron varias semanas sin poder llevar adelante nuestra actividad debido a la Pandemia que azota al mundo”

Agregando “Al ver el buen desempeño del pueblo jujeño desde que comenzó la cuarentena, nos hizo tener flexibilizaciones importantes y de acuerdo a lo que nos dedicamos nosotros nos hace abrir una ventana de esperanza de que nuestra actividad va a volver a trabajar. Jujuy ya tiene más de un mes sin casos y sobre todo sin circulación local y eso es muy importante. Tenemos muchos equipos que quieren volver a jugar, pero nosotros no vamos a hacer nada que no se pueda, pero ahora que se dio una luz de esperanza con los diferentes rubros que se habilitaron esperamos poder estar teniendo el nuestro, no digo en lo más inmediato, pero si trabajarlo para que active en el corto plazo con un protocolo bien trabajado”.

Torres en otro tramo, detalló que este pedido no es únicamente por su liga, sino que además ya mantuvo conversaciones con otra entidades que son de Jujuy “En forma conjunta con la gente de Monterrico, El Carmen, Perico, Libertador, Alto Comedero pudimos realizar un protocolo para retomar la actividad, el mismo lo pudimos hacer de acuerdo a las normas que venimos viendo para las diferentes habilitaciones que ya fueron aprobadas, si bien restan detalles, en teoría esta semana lo estaríamos terminando para luego ser entregado al COE. Esperamos que tenga el visto bueno y si se necesitan cambios lo vamos a hacer, sabemos todo lo que implica, pero vamos a colaborar para que todo salga bien”.

A su vez, Orlando Chuquina, referente de la Liga de Barrios en la zona de Monterrico, manifestó lo siguiente “Es sabido que el virus no tiene circulación local, que la provincia hizo un gran trabajo para que eso pase, por lo que mediante un Protocolo estricto queremos que vuelva el fútbol en nuestra zona y en la provincia. Nosotros ya estamos trabajando para tomar tanto los recaudos y las medidas necesarias para que esto dentro de poco pueda volver. Esperamos que esto tenga una respuesta favorable para volver a reunirnos con la familias futboleras de Jujuy”.

Por último, el encargado de una de las ligas que se encuentran en Alto Comedero, también manifestó apoyar la moción de volver a jugar bajo un Protocolo estricto y seguro “Nos encanta fomentar el deporte, por eso creamos la liga y mucha gente es la que se suma a esta actividad, no queremos que los predios donde disputamos los encuentros terminen siendo descampados, estamos con las mejores intenciones de poner cada cancha con muy buenas mejoras. En Alto Comedero al ser un barrio muy grande, esperemos que las otras ligas se puedan sumar al pedido pero que también aporten para que este pueda tener una respuesta positiva. Hoy es momento de ayudarnos entre todos para poder salir adelante”.