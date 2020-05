Gimnasia y Esgrima apoyó las medidas adoptadas por AFA

La categoría Primera Nacional emitió un comunicado apoyando al Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y expresó la necesidad de establecer un mecanismo de competencia para determinar la resolución de la Temporada 2019/20. Ante este mensaje, Gimnasia y Esgrima de Jujuy brindó su apoyo las medidas preventivas adoptadas por el Comité Ejecutivo de AFA y su presidente Claudio Tapia, como también el alcance de las mismas en este contexto de crisis sanitaria que atravesamos por el Covid-19. La misma se hizo a través de sus redes oficiales, aunque ya el mandamás del “Lobo”, Fabián López en distintas notas había anunciado que acompañaría la decisión por parte de los dirigentes de AFA y mediante la firma lo ratificó.

31 de los 32 clubes de la Primera Nacional emitieron un comunicado dando su apoyo y acompañamiento al presidente de la AFA, Claudio Tapia. El único equipo que no firmó este comunicado, es San Martín de Tucumán, en clara pelea por su posición sobre el ascenso al próximo torneo de Liga Profesional, desde el “Santo” entiende la postura del “Lobo” ya que el equipo se encontraba con serias chances de descender de categoría, pero se vieron sorprendidos por la postura de Atlanta.

Dentro del comunicado una parte reza: "es necesario que se abra una ventana de tiempo disponible, en donde se pueda establecer un mecanismo deportivo en el cual prime el espíritu de competencia para determinar la resolución de la Temporada 2019/20".

Los dirigentes del “Santo” no tardaron en contestar al comunicado y expresaron “Nuestra institución no apoya al Presidente de AFA , Claudio Tapia . Se funda esta posición en que no se puede avalar a un Presidente de la Institución Madre del Fútbol Argentino, que cree que su escritorio es más “PODEROSO” que la pelota y la esencia de nuestro deporte.

Beneficiando desde ahí a muchos y no aplicando el mismo criterio. En una parte, apunta contra los beneficiados donde entra claramente Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy (también Barracas Central en la zona A estaba con 21 puntos) “Inclusive salvando a su club del descenso de categoría y castigándonos a nosotros que obtuvimos el mérito en la cancha. Recordemos que en la temporada anterior hizo que se aprobaran ascensos masivos para beneficiar deportivamente a su club y a él institucionalmente, para la futura votación”.

En la parte final, destaca el compañerismo de algunos sectores “Nos hemos sentido apoyado por los distintos estamentos de nuestro deporte, jugadores, periodistas deportivos, directores técnicos, entre otros, a los cuales agradecemos infinitamente. Lo que más nos “sorprende” es que los demás Presidentes de los clubes, sobre todo los de Primera División, ya que cada uno tiene peso propio permitan esta discriminación, recordándoles que “somos iguales” y que el fútbol tienen que estar por encima de los intereses del señor Claudio Tapia que siempre va por más.