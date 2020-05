Pablo Tastaca: “Una vez más el norte fue olvidado en el Torneo Regional”

El defensor que se encuentra jugando por décima vez consecutiva un Torneo Regional, hoy viste la camiseta de Cuyaya y espera por una pronta vuelta del fútbol, pero sabiendo que la prioridad hoy es otra.

En la oportunidad, Tastaca habló con Periódico LEA sobre el momento actual por el cual atraviesa, donde comentó “Estamos tratando de sobrellevar todo esto de la mejor manera tratando de vivir el día a día. Esto nos está afectando a todos, en mi caso particular los que me conocen saben que aparte de poder generar un ingreso jugando el fútbol también trabajo con una escuela de fútbol y lógicamente me ha golpeado mucho, Pero estos momentos es cuando uno se hace más fuerte y estamos tratando de Buscar otras alternativas para salir adelante para que en mi casa no falte el pan. Sin dudas que somos realistas de las cosas por las cuales estamos atravesando gracias a Dios mis amigos pudieron darme la mano importante qué sirvieron para llevar tranquilidad a mi casa”.

Uno de los temas que ha dado que hablar en las últimas semanas, con respecto a algunas declaraciones de jugadores que manifestaron el mal momento económico tanto en el presente como en un futuro, el experimentado defensor, declaró ”Son realidades y estilos de vida diferentes a los que por ejemplo en mi caso me toca vivir. Pero soy respetuoso de todos esos jugadores que hoy también mencionan que deben vivir el día a día buscando otra cosa que no sea por el lado del fútbol. Seguramente que el jugador que llegó hasta ese nivel debe haber realizado un enorme sacrificio y por algo está ahí. Lo vuelvo a repetir esta realidad nos golpea a todos, no me voy a meter en el estilo de vida de esos jugadores, cada uno sabe la economía que lleva en su hogar. En mi caso personal junto a mi familia administramos bien cada ingreso para sostenernos durante el mes, pero entiendo de qué otros tienen otras posibilidades y está bien cada uno pelea por lo suyo.

El defensor, ante este ingreso que consigue y no por el fútbol, También mostró su enojó con el Consejo Federal "Tuve la oportunidad de jugar varios torneos regionales en sus diferentes formatos en los cuales ante este momento tan complicado se pudo recibir alguna ayuda, sin embargo, una vez más el norte fue olvidado, y habló del torneo regional como también de Liga local y es una lástima porque son clubes que trabajan constantemente con la sociedad para buscar formar personas, pero no se puede hacer nada, es la realidad que nos toca”.

Por último, el referente que tiene el fútbol jujeño, detalló sobre la actualidad deportiva “A pesar de todo lo que acontece en el mundo, trato de seguir la rutina de la mejor manera, sabemos que a partir de que se dio a conocer que existe la posibilidad de volver a jugar en septiembre la motivación es otra. Sin dudas, que hoy no se puede entrenar de la mejor manera, pero gracias a la flexibilización de a poco vamos retomando el ritmo que se perdió en todo este mes. Si bien la vuelta parece complicada, porque cada institución depende mucho de los ingresos que se recaudan a través de la venta de entradas. Esperamos que haya alguna solución en estos meses para que se pueda volver a jugar. Si no se da se tratara de pensar en otra cosa, porque en lo personal yo debo pensar en mí dos casos, pero como soy un jugador de palabra quiero finalizar el torneo con el que me comprometí vistiendo la camiseta de Cuyaya”.