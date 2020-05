Contagios de COVID-19 se incrementan en Bolivia con 185 casos nuevos, suben a 2.266 los confirmados

Bolivia. La Paz, 8 may (ABI).- El jefe nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto reportó el viernes que en las últimas 24 horas se registraron 185 casos nuevos de coronavirus en todo el país, con los que suben a 2.266 los pacientes confirmados.

"Hasta las 20h00, reportamos 185 nuevos casos positivos, que corresponden a 81 en Beni, 69 Santa Cruz, 23 la Paz, 8 Cochabamba, 3 Tarija y 1 en Oruro, con estos datos el total acumulado asciende a 2.266 casos", informó en el reporte diario.

Detalló que de los 2.266 casos confirmados, 1.387 se encuentran en Santa Cruz, 294 en La Paz, 90 en Cochabamba, 116 en Oruro, 35 en Potosí, 12 en Pando, 9 en Tarija, 11 en Chuquisaca y 312 en Beni.

Informó, asimismo, que esta jornada se registraron 4 fallecidos, 3 en Beni y 1 en Santa Cruz, "haciendo un acumulado de 106 decesos a nivel nacional".

Registramos un total de 8.385 casos descartados, además de "237 pacientes recuperados" y 496 casos sospechosos.

Prieto detalló que el índice de contagio es de 19 por 100.000 habitantes.

La autoridad recordó que depende de la disciplina con la que la población acate las medidas de prevención, para evitar que la cantidad de contagios siga subiendo en el país.

"Estamos todavía en una situación en que la epidemia está empezando a acelerarse, pero si las medidas que tomamos pudieran controlar esto pudiéramos aplanar la curva y esperar en un tiempo preciso (...), poder lograr un control adecuado. Cada habitante un vigilante, ya no es solamente yo me cuido, exijan a aquel que no se está cuidando que cumpla las medidas de control", agregó.