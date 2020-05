Jorge Pérez: “Si no recibimos ayuda estamos lejos de jugar ”

Jorge Pérez, actual presidente de Atlético El Carmen, equipo que hoy se encuentra entre los clasificados a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur 2020, a solas con Periódico Lea habló sobre el presente de la institución y sobre sus dichos respecto a la no participación de la segunda parte del Regional para el mes de septiembre.

Sobre la situación actual del club, comentó que “por ahora Atlético El Carmen está totalmente parado, lamentablemente es una situación complicada lo que estamos viviendo en diferentes aspectos, y sabemos que va a costar mucho volver a la normalidad”.

Pérez también agregó lo siguiente “Hoy nosotros tenemos claro que hay otras prioridades antes que los clubes, pero esperamos que no se olviden de los clubes de barrio porque todos estamos en una situación crítica. Hicieron un anuncio de nación por un subsidio para ayuda económica, el cual el club tomó la determinación de que lo va a invertir en estrategias y material importante de prevención al Covid-19. Una vez recibido ese ingreso presentaremos el protocolo ante las autoridades sanitarias, esperando una respuesta favorable para que empiecen a darse la re apertura de ciertos espacios en los clubes”.

Hoy el club está cerrado, pero sabemos que al ser una institución importante de esta zona, estamos colaborando con las autoridades gubernamentales que lo requieren “Estamos prestando las instalaciones al hospital donde se hicieron charlas al personal con respecto al covid-19, y en el dia de ayer prestamos las instalaciones a la municipalidad y gobierno para la entrega de la tarjeta alimentar, siempre tratando de colaborar con la comunidad para que todo pueda salir de la mejor manera”.

El conjunto “Chacarero” en los últimos años logró una racha importante de muchos años de puros éxitos después de haber tocado fondo. Hoy Atlético El Carmen, es un club reconocido dentro de la provincia por los títulos obtenido en su torneo local, pero también por la participación en los Regionales, como en la Copa Jujuy donde en sus dos ediciones fue protagonista y terminó siendo subcampeón en el 2018 y tercero en el 2019. Sin embargo, la realidad hoy marca otra cosa, por lo que Pérez detalló “Con respecto a lo futbolístico, el plantel fue licenciado hace más de 4 semanas porque vemos que todo está frio con respecto a la vuelta del fútbol, en donde no se sabe que pasar con el Torneo Regional Amateur 2020. Estamos esperando que nos informen que ideas tienen con respecto a si va a seguir el torneo, y de qué manera, si es que sigue”.

El presidente, no tuvo problemas en manifestar su enojo con el reparto de AFA a todas las categorías, menos al Regional “Estoy molesto con AFA porque se acordaron de todas las categorías para ayudar, menos a los 98 clubes del Regional, creo que fue algo doloroso que no nos tengan en cuenta sabiendo todo lo que cuesta poder participar en los torneos estos, y que también tenemos un plantel pago”.

Con respecto de la vuelta a los trabajos y el torneo, Pérez aclaró “Si hemos estado en comunicación con el presidente de la liga, yo por mi parte estaré presentando el protocolo para ver si nos podemos acomodar y ayudarnos entre todos los clubes de la provincia para salir porque también mantuvimos comunicaciones con la Federación Jujeña de Fútbol”.

Por último, el presidente volvió a ratificar los dichos que realizó desde hace algunas con respecto a no participar del torneo Regional en caso de que no haya público “Nuestra postura por ahora sigue siendo no, estamos lejos de jugar, si al club le produce endeudarse, sabiendo que vanos a perder mucho dinero, nos vamos a retirar porque no podemos quebrar al club si no hay ayuda económica para solventar el torneo por más que nos duela, por eso es que vamos a invertir en mucho material de prevención para el covid tratando de trabajar seriamente y demostrando querer hacer bien las cosas”, finalizó.