Carlos De Giorgi buscará otro trabajo para superar la crisis

Carlos De Giorgi, arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, describió la angustiante situación que vive junto a sus colegas de la Primera Nacional. Ninguno está “salvado” económicamente por eso hasta que se normalice la competencia debe sobreponerse a la crisis. “El corte de julio a diciembre nos dejaría sin trabajo y sin una entrada de un sueldo.

La mayoría de los jugadores quedamos libres el 30 de junio y estaríamos seis meses sin tener un ingreso económico”, explicó el uno del Lobo. “Es difícil porque es algo prácticamente impensado. Sobre todo, de la nada quedar sin trabajo. Es algo que no se preveía”, confesó el arquero cordobés. “Hay que salir a buscar otro trabajo para afrontar estos meses y después, con suerte, volver en febrero de 2021 a trabajar del fútbol, que es lo que nos gusta”, explico De Giorgi.

Además, describió cómo puede darse la vuelta al fútbol “Si no va a haber descensos, la mayoría de los clubes afrontarán los torneos con sus jugadores y con juveniles para abaratar costos, ya que la mayoría de las instituciones están bastante complicadas”. Sobre su situación en Gimnasia, el uno contó “Es similar en la mayoría de los clubes del ascenso. Es una dirigencia nueva, que arrancó a fines de noviembre con problemas económicos que venía trayendo el club, pero ellos están haciendo el esfuerzo de completar este contrato”. Luego reveló “Venimos atrasados porque nosotros cobramos 10 cuotas al año, pero recién nos pagaron parte de febrero, que sería la primera cuota de este año porque enero no cobramos”, además señaló “Hablamos constantemente con los dirigentes, tratan de darnos soluciones, pero si no está la plata, es complicado.

Asimismo, se refirió a como atraviesa la cuarentena “Estoy en la provincia porque ya prácticamente me siento jujeño y medianamente nos acomodamos, acá en Jujuy está tranquilo, hace más de un mes que no hay casos de coronavirus y se puede salir a la calle según la terminación del documento. No estamos tan presos y salimos con el cuidado que hay que tener”. “Se ha manejado bastante bien la provincia y solo tuvimos tres casos”, afirmó el uno.

Además, Carlos De Giorgi señaló “Muchos compañeros quedaran sin trabajo y eso realmente duele por eso esperamos que se pueda resolver cuanto antes”. En cuanto a los entrenamientos el uno con pasado en varios clubes de la categoría afirmó “La verdad que con Claudio (Bóveda) venimos trabajando de la mejor manera, ahora con esta libertad pudimos ir a lugares más amplio pero bueno con esta suspensión ya no sabemos cómo seguirá”.

Para finalizar Carlos De Giorgi, comentó “La verdad que me gustaría quedarme, me siento cómodo y es un club que conozco mucho y le llegue a tomar mucha estima, pero bueno ya no sentaremos a hablar, también depende del nuevo entrenador (Arnaldo Sialle) que seguramente el dará a los dirigentes con que jugadores desea contar para su nuevo plantel”.