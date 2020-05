Dirigentes de la Liga Jujeña de Fútbol llevaron a cabo una reunión virtual

Después de haber estado un mes sin poder juntarse debido a la pandemia, los dirigentes liguistas retomaron las reuniones, esta vez de manera virtual, pensando en una posible vuelta al fútbol dentro de los próximos meses, por lo que cada institución tuvo la oportunidad de presentar un proyector para poder trabajar en conjunto y verlo junto con el Comité Operativo de Emergencias para saber si es viable que la pelota vuelva a rodar en la capital jujeña.

Ante esto el presidente, Ricardo Juárez, comentó que lo más importante de la reunión pasó por colaborar con los clubes viendo la manera que haya nuevamente actividades para generar ingresos. “Estuvimos pensando en un plan de trabajo para poder entablar una comunicación con el COE para lograr una flexibilización en los plazos que ellos crean convenientes para que los clubes puedan retomar las actividades para poder generar algunos ingresos a sus arcas, porque la realidad marca que cada institución se sustenta del ingreso de los chicos que son parte del mismo. No queremos que esto se haga de un día para el otro, sabemos que en caso de lograr nuestro cometido va a ser restringido, pero que lógicamente para cada club va a servir”.

Hablando específicamente de las ideas que fueron presentadas, el Presidente de la entidad madre del fútbol jujeño comentó “Hemos tenido buenas respuestas por parte de la mayoría de los clubes, quienes cada uno está confeccionando sus protocolos de acuerdo a las posibilidades que tienen cada uno en su institución. Es sabido que no todos los clubes tienen las mismas infraestructuras, sin embargo destacados el trabajo que está realizando la gente de Gimnasia y Esgrima, quien viene haciendo bien las cosas bajo el departamento de fútbol y que ese plan de trabajo lo podríamos usar con los demás clubes con las categorías formativas

Ante la posibilidad de que el fútbol no tenga acción en esta temporada, Juárez fue contundente “No pensamos en eso, todos estamos siendo optimistas en que los números nos van a seguir acompañando como hasta el momento, por lo que no pensamos de ninguna manera en que no haya fútbol este año, todo lo contrario, si las decisiones políticas acompañen, queremos que en el segundo semestre nuestro fútbol vuelva a tener acción porque no hay que olvidarse que la Liga Jujeña vive de la actividad. Por eso si trabajamos bajo de este plan y lo hacemos bien de manera seria ayudando unos a otros”.

Por último aclaró que esto va a ser por etapas como se viene dando en todos los ámbitos “Hoy no queremos pensar más allá, porque está claro que esto es el día a día, no hay soluciones a futuros, por eso en primera instancia queremos poner énfasis en el protocolo que lo vimos viable para todos por parte de Gimnasia y trabajar con el COE para que los clubes puedan abrir sus puertas, después se irá viendo si el torneo se lanza con o sin público, pero eso hoy es otra etapa a la cual no vamos a llegar fácil, pero si seguimos con este momento de cero circulación y flexibilización, lo veamos viable en el corto plazo”, finalizó.