Cesar Ruiz: "Veo complicada la vuelta del futbol si no se contempla el ingreso del público"

Sin dudas que César Ruiz es una palabra autorizada para hablar del conjunto "Bandeño". El ídolo, cómo lo denominaron los hinchas que acompañan a la institución domingo a domingo, tras haber cumplido a rajatabla la cuarentena obligatoria, diálogo con Periódico Lea sobre el presente por el cual está atravesando tanto en lo personal como en lo deportivo.

"Creo que todos estamos teniendo sensaciones extrañas al salir a la calle. En mi caso personal tengo una terminación par y en las oportunidades que tuve para salir a realizar actividad deportiva me sentí extraño. Claramente ya nada es igual y todos manifiestan lo mismo, la mano esta complicada.

Tengo conocidos a los que les tocó cerrar sus respectivos comercios, económicamente no estamos pasando por un buen momento, pero soy optimista en que de a poco las cosas se van a mejorar". Comentó Ruiz al respecto del presente personal. Agregando a su vez " hoy mi realidad es diferente, por lo que estoy viviendo el día a día, pensando en mi familia y en como pasar este momento complicado. Hablando con mi señora coincidimos en qué todos los jujeños hicimos un gran esfuerzo para tener la flexibilización en estas semanas, acatamos las órdenes del gobernador y de la nación por lo que obtuvimos un premio importante. Ahora no tenemos que bajar los brazos y seguir cumpliendo con todas las normativas para qué otras actividades pueden reabrir y así la economía pueda cambiar para todos".

Con respecto a lo deportivo el "Mago" fue claro y dejó apreciaciones importantes "No lo voy a negar la verdad que se extraña mucho el entrenamiento diario, el compartir con los compañeros, el estar dentro de un campo de juego. En ciertos momentos de la semana dialogamos con los compañeros para saber cómo se sigue con esto y si el fútbol va a volver en este año. En el grupo hay algunos que están cumpliendo con los entrenamientos y otros lo hacen en diferentes horarios porque hoy la prioridad es poder conseguir un sustento económico, lo vuelvo a repetir todos estamos pasando por un momento muy complicado. Tenemos un presente duro y un futuro incierto, aún así estamos cumpliendo con los entrenamientos que nos manda el profesor Marcelo García quién de a poco fue implementando nuevos trabajos debido a la flexibilización, pero la realidad es que no hay nada más de lo que se pueden ver en las páginas locales y nacionales que tampoco dan muchos indicios porque sabemos que esto no depende de nosotros ni de ellos, sino de la Pandemia por la cual estamos atravesando".

Por otro lado, César Ruiz opinó sobre la posible vuelta de fútbol con un nuevo torneo y formato solo con los 98 clubes y sin público para septiembre “Voy a dar una opinión personal y es que veo complicado la vuelta del fútbol sin público, en este tipo de torneo donde fuimos relegados de la ayuda que dio la AFA y el Consejo Federal, nos solventamos gracias a la ayuda de la gente que nos acompaña cada fin de semana.

Por último, el estratega "Bandeño" comentó "En caso de que llegue a jugarse seguramente se hablará con el cuerpo técnico, con los dirigentes y sobre todo con los compañeros quienes verán si están o no en la posibilidad de jugar. Yo trato de ser optimista para que todo esto vuelva a ser como antes, ojalá que este momento pase rápido y nos vuelva a encontrar a todos juntos y con mas fuerzas".