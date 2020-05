Torneo Regional 2020: Los equipos clasificados siguen evaluando su futuro deportivo

La semana pasada surgió el rumor que el Consejo Federal anunciaría en los próximos días la intención de retomar la etapa definitiva del Torneo Federal Regional Amateur, pero sería a puertas cerradas.

Se presume que la entidad que nuclea al futbol del interior le plantearía a los clubes (98) clasificados la idea de retomar, pero con algunas condiciones y que ellos definan si serán o no participes del campeonato.

En los pasillos del Consejo Federal suponen que son muchos clubes los que no aceptarían la decisión de jugar sin público, siendo la venta de entradas la principal fuente de ingreso de la mayoría para afrontar todos los gastos que significan participar de este tipo de certámenes, es por eso que planean un formato con pocos clubes y que en tres meses se puedan definir los ascensos al Federal “A”.

Al conocerse esta situación, Cuyaya fue el primero en emitir un comunicado que dejó tranquilo a sus socios, hinchas y simpatizantes, asegurando su presencia, aunque eso signifique no contar con el principal ingreso de todo club. Rápidamente los presidentes de Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico hicieron declaraciones públicas, tomando el mismo camino que el “Bandeño”.

Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín tomó también la decisión de participar, apelando a que los sponsors pueden ser una pata importante para sostener los gastos de viajes, alojamientos, concentraciones y toda la logística que significa participar del torneo.

Los que no estarían tan convencidos son los representantes de la Liga Departamental. Monterrico San Vicente todavía no se manifestó y estarían evaluando la situación. Sin embargo, el que tendría un pie afuera es Atlético El Carmen, ya que Jorge Pérez, presidente del “Chacarero”, dejó por sentado qué no participará si en el formato elegido no se contempla la presencia de público.

Si bien esta postura no predomina en los clubes de Jujuy, seguramente será adoptada por otros clubes, que en caso de no llegar a conseguir el apoyo necesario para solventar los costos que demanda a jugar un torneo de esa envergadura, muchos de ellos se estarían bajando.