Polémica por el plus salarial a los empleados del Congreso

El plus equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas (serían unos $ 2.274 por día) y les será otorgado a los empleados que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena. Incluye el lapso transcurrido entre el 20 de marzo y el próximo 10 de mayo -cuando vence esta nueva etapa de la cuarentena-, "pudiendo ser prorrogado". De esta manera, si un trabajador asistió al Congreso los 25 días hábiles desde el 20 de marzo a la fecha, estará percibiendo un plus de $57.500. Y se le sumarán otros $11.500, lo cual daría un total de $69.000.

Alcanza a unos 140 trabajadores en Diputados, y si bien del plus fueron excluidos los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento del Congreso, la oposición emitió un comunicado con fuertes críticas.

"En un momento donde todos los argentinos están haciendo grandes sacrificios, y las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en una situación crítica, debería ser impensable asignar recursos adicionales que no sean destinados a los trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad, que arriesgan sus vidas y la de sus familias para protegernos", señala parte del comunicado de senadores de Juntos por el Cambio, que rechaza la medida. El documento fue redactado por Esteban Bullrich, y se difundió con aval de los jefes de bloque Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO).

La resolución que dio el aumento lleva la firma de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Alcanza al personal del Congreso que se desempeña en el servicio médico, personal de seguridad, limpieza, sistemas y de administración.

"Los senadores del interbloque Cambiemos exigimos que se revea y derogue la Resolución Conjunta dispuesta por la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados", reza la nota publicada desde Juntos por el Cambio.

Y cierra: "Este rechazo de ninguna manera busca desmerecer el trabajo del personal del Congreso de la Nación, cuya labor es fundamental para el funcionamiento de este Poder. Sin embargo creemos que no debemos ser una excepción al esfuerzo que debe hacer el resto de la población".

En las redes sociales, una de las que se expresó fue la presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad y ex diputada, Patricia Bullrich. "Mientras a todos los empleados que aún conservan sus ingresos les recortan el salario, Cristina Kirchner acuerda un aumento de hasta 69 mil pesos para empleados del Congreso. No sólo no se recortan sus ingresos sino que se ríen en la cara de la gente", publicó en su cuenta de Twitter.

Desde el oficialismo salieron al cruce de este número. Fuentes de Diputados y Senado dijeron que nadie trabajó 30 dias, que a lo sumo trabajaron dos días y les corresponderían $ 4.600.