Néstor Aguirre entregó su punto de vista sobre la realidad que aqueja a Altos Hornos Zapla

Se sabe que el objetivo del Consejo Federal de AFA es que el certamen se reanude el domingo 13 de septiembre, si las condiciones sanitarias lo permiten para esa fecha.

De esta manera, se ajustaría el formato para completar el campeonato tres meses después, el 13 de diciembre y en ese marco el futbolista Néstor Aguirre confía en que esto pueda suceder.

Quedan 98 equipos en carrera y el Consejo les consultará si acceden a participar. A diferencia de un contexto normal, no habrá ningún tipo de multas para los que decidan bajarse, en este marco el jugador de Altos hornos Zapla, señaló “La verdad que algunos compañeros la están pasando mal, muchos de ellos están en un 100% en el fútbol, con hijos y lamentablemente esto les pego fuerte”, manifestó el “Suri”. “En lo personal yo me dedico a otra cosa, mi mujer trabaja, pero dentro del grupo hay varios que no y estamos viendo de ayudarnos entre nosotros para salir de este momento”, confesó Néstor Aguirre.

Al tiempo que contó que el plantel “Merengue” prepara una serie de actividades para poder solventar en estos momentos. “La idea es rebuscársela, por eso estamos organizando en un primer momento una Rifa que esperemos poder sacarla antes del viernes y que la gente nos colabore porque lo vamos a necesitar”. Además, el jugador con mayor presencia agregó “Son conjuntos nuevos que nos dieron, camisetas de nosotros, asado y muchas cosas que la verdad están bueno y servirán para juntar plata que tanto lo necesitamos”.

“La idea es seguir por ahí no nos podemos reunir, pero se está armando un lindo grupo con los que estamos acá en Jujuy y no solo quedarnos con la Rifa sino mirar otras cosas como una comida, ya iremos viendo en el transcurso”. “Hay que buscar soluciones a este mal momento porque la crisis nos afecta a todos no solo a nosotros”, destacó Aguirre.

Sobre la posibilidad de regresar a la competencia en septiembre que entregó el Consejo Federal, el futbolista de Altos Hornos Zapla señaló “Y no es nada concreto, ojalá, pero siempre y cuando la pandemia lo permita”. “Nosotros seguimos entrenando con el preparador físico por la web que no es lo mismo, pero intentamos estar juntos y preparados si volvemos.

El profe (Gonzalo Dionicio) la verdad está comprometido y nosotros también porque pensamos en volver a jugar”, lanzó el Suri. “Fíjate que será mucho tiempo el que estaremos parados y si volvemos en septiembre va a costar mucho por eso hay que seguir entrenando”, sostuvo el defensor Merengue.

Asimismo, el jugador con más experiencia en el club dentro del plantel de Zapla, indicó “Yo tengo fe que todo va a volver y regresaremos a competir, me aferro a eso y no pierdo las esperanzas”. Además, Suri reveló “Justo estábamos encontrando el equipo, nos sentíamos bien en los últimos partidos y eso hacía que nos vayamos ilusionando por el buen funcionamiento, pero justo pasó esto y ahí quedamos”. “Molesta porque nosotros nos preparamos para este campeonato, desde septiembre del año pasado con la llegada de Sergio Priseajniuc, luego él tuvo problemas y llegó Salvador Ragusa que mantuvo la misma idea por eso el proyecto era muy bueno, pero lamentablemente sucedió esto”, manifestó Néstor Aguirre mostrando su claro fastidio por la situación.

Para finalizar el Suri Aguirre sostuvo “Hay que ser positivos tenemos que estar todos juntos y esperar que las cosas se vayan resolviendo para que cuando regrese el fútbol estar preparado nuevamente desde lo físico y competir por lo que tanto queremos que es buscar un ascenso”.