Morales: “No habilitaremos nuevos rubros comerciales, paramos para que madure el sistema de control”

«Vamos a pisar un poco la pelota con relación al tema de más habilitaciones de actividades comerciales o económicas. Los que ya han presentado protocolos o están por presentarlos al Ministerio de Producción hasta acá paramos», informó el gobernador Gerardo Morales y anunció que durante 2 semanas no habilitarán nuevos rubros.

«Tenemos que ordenar esta semana el control de los documentos. No quiero largar la autorización de más actividades hasta que no tengamos los tests que nos van a dar una mayor certeza científica interna de que no hay circulación local del virus», recalcó haciendo alusión al plan de hacer 400 pruebas diarias de manera aleatoria.

«Las actividades que hasta el día de hoy no han sido autorizadas van a tener que esperar», destacó el mandatario. «Pisamos la pelota para que madure nuestro sistema de control», insistió y se refirió a algunas aplicaciones que permiten mayor control epidemiológico.

En referencia a los 45 trabajadores golondrina alojados en el hospital de campaña de la Ciudad Cultural, se realizaron en la fecha los correspondientes test PCR, los cuales arrojaron resultado negativo en su totalidad. No presentan síntomas y continúan internados y aislados, por lo que no representan riesgo para el resto de las personas. Próximamente serán evaluados nuevamente.

Desde el inicio de la pandemia fueron evaluadas 115 personas, de las cuales 109 resultaron descartadas. Hay un caso en estudio.

Además, se hace seguimiento epidemiológico a 1.650 personas, mientras que 1.770 finalizaron la cuarentena.

A partir de los datos consignados, se puede afirmar que el registro histórico de Jujuy continúa en 5 casos positivos, de los cuales 4 fueron recuperados y 1 permanece en internación en el hospital “San Roque” y no presenta condiciones de gravedad.

RESPETO POR LAS PAUTAS DE PREVENCIÓN

En la jornada, se auditó satisfactoriamente el cumplimiento de protocolos en Poder Judicial, Legislatura e Instituto de Seguros de Jujuy.

El respeto por los buenos hábitos preventivos en Jujuy, marca la diferencia respecto de otras provincias. Es por ello que se avanza a paso firme en la elaboración de nuevos protocolos para diversas actividades y rubros.

INGRESO A JUJUY

Se intensifica el trabajo en el puesto de control en Pampa Blanca, donde se actualiza en tiempo real una aplicación digital para hacer un estricto seguimiento epidemiológico.

Para hoy martes 28, estaba previsto el arribo de 2 colectivos. En tanto, para mañana miércoles 29, se espera el ingreso de 130 personas para cumplir con la cuarentena.

AUTORIZACIONES EN PAUSA

Se establecerá una pausa de entre 10 y 15 días para ordenar el estudio y la definición de protocolos para actividades económicas y comerciales. Hasta tanto, no se autorizará más rubros.

En ese tiempo, también se reevaluará la capacidad del sistema sanitario y, a su vez, se podrá confirmar la no circulación comunitaria.

ESTUDIANTES

En cuanto a la posibilidad de ingreso de estudiantes provenientes de otras provincia y alojarlos en grupos de no menos de 10 en un mismo inmueble, se confirmó que los protocolos serán autorizados por el equipo técnico y profesional del Dr. Pablo Jure, miembro del COE.

Cabe recordar, que el plazo para organizar, coordinar e implementar esta modalidad, es hasta el 15 de mayo.

EN BICICLETA

Desde mañana miércoles 29, entra en vigencia la autorización para la práctica de ciclismo, según el esquema de circulación por DNI.

Se recomienda tomar recaudos en caso de lluvia.