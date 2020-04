Deportivo Universitario aprovecha la flexibilización de la cuarentena

El conjunto “violeta” en esta temporada quiere dar un cambio importante con respecto a lo que fueron los últimos dos años, donde el club terminó en la última ubicación y solo consiguió cuatro victorias en dos temporadas.

Para el mismo, la primera medida que tomó el actual cuerpo técnico fue cambiar prácticamente todo el plantel. “Bachi” Fernández, quien actuó como entrenador, pasó a ser el coordinador general del fútbol, dejándole el mando a Iván Albarracín quien venía de buenas campañas con General Lavalle promoviendo a muchos chicos de las divisiones inferiores.

En la oportunidad, Periódico LEA, tuvo la posibilidad de dialogar con el entrenador “académico”, quien inició la nota comentando “Es muy complicado estar frente a este panorama, es algo que nunca nadie imaginó. Uno siempre piensa que estas cosas no nos pueden tocar a nosotros y nos pasó, por lo que hoy hay que saber afrontarlo. Por ahí a nosotros nos costó mucho porque hicimos un trabajo extenso hasta el momento empezando los entrenamientos desde los primeros días de enero. Nos costó mucho armar el plantel y justo en el momento que habíamos encontrado la plantilla de jugadores se llevó adelante este párate con recaudos extremos, pero que teníamos en claro que era por nuestro bien preservando en todo momento lo que es la salud”.

En cuando a lo deportivo, el ex “General” detalló “Nuestro mayor miedo era poder perder el ritmo de cada uno de los chicos, por lo que tuvimos que recurrir a la tecnología enviando los trabajos diarios y hablando mucho con cada uno para que los chicos no se caigan mental y físicamente. Nosotros estamos viendo en todo momento de que lleven un entrenamiento con mayor responsabilidad posible porque ahora al no tenerlos controlados, no verlos en el día a día, queremos mantenerlos en forma tratando de aprovechar todo lo que la tecnología nos pueda brindar para poder mantenerlos a los chicos de la mejor manera”. Agregando “Ahora con la flexibilización se abre una luz de esperanza de que todo vuelva a la normalidad en algún momento, tenemos que ser precavidos en no hacer todas las cosas de golpe, si paramos varios días, si hay que hacer un esfuerzo más se lo tiene que hacer por nuestra salud, para que volvamos de la mejor manera, para que en un tiempo, esperemos no muy lejano, no juntemos y estemos todos”.

Con respecto a los recaudos que se deberán tomar en un hipotético caso de volver el fútbol, Albarracín destacó “Esperemos que se pueda crear un plan con un protocolo, tanto la Liga Jujeña como los profesionales de la salud, para que todos estemos bien, concentrados y seguros, para que los campeonatos se vuelvan a disputar, si bien está algo complicado sabemos que siempre hay una solución. Tendremos que ver cosas que se puedan imitar para que esto salga bien, por eso hoy tenemos que armarnos de paciencia, ser precavidos y responsables para que esto pase pronto”.

Al hablar de los ánimos del equipo al saber que no habrá una segunda categoría, el entrenador manifestó “Fueron días de mucha incertidumbre saber si iba a haber descenso, por suerte no habrá y esto hace que el plantel esté predispuesto de otra manera. Además con la incorporación del Club Comercio y de la Fundación Zapatón ayudó mucho para que ahora también las plazas a un torneo superior sean dos. También el torneo no tengo dudas que va a ser competitivo, todos van a querer cosas importantes, Copa Jujuy, clasificación a un Torneo Regional, motiva y eso se los dejo en claro todos los días, para que seamos protagonistas. Hoy tenemos que tener esa fortaleza mental para cuando se toque volver se vuelva con todo y metidos en el objetivo”.

Por último, el entrenador “Académico” tiró nombres que estarán en esta temporada y brindó detalles del nuevo entrenamiento “Van a venir muchos chicos de Lavalle, Bengolea, Ventecol, Carabajal, Caucota, Sinche entre otros, también contamos con jugadores de otros equipos como Letier, González, Vera que son importantes para nosotros porque empezamos de cero, ya que del proceso anterior no quedó ninguno.

Ahora los chicos que están con su terminación impar les propusimos acercarse a la cancha o parque más cercano y tenga contacto con la pelota, lo mismo pasará con la gente que sea par, mientras tanto que hagan trabajos de fuerza. Queremos estar bien el día que se vuelva en una buena condición y sobre todo con contacto con la pelota porque esto que está pasando obligó a todos a trabajar de otra manera”. Finalizó.