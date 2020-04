Cuarentena Administrada: Leonardo Álvarez pidió responsabilidad a quienes salgan a hacer actividad física

Uno de los atletas más importantes que tiene la provincia, a partir de hoy podrá retomar sus entrenamientos y sin dudas eso trajo tranquilidad a los deportistas de alto rendimiento.

Con la puesta en marcha de las nuevas medidas adoptadas por la provincia de Jujuy, las personas podrán realizar actividad física en lugares abiertos, respetando en todo momento la distancia y no saliendo más de dos personas juntas, además del uso ineludible del barbijo.

En este caso, uno de los tantos deportes que serán beneficiados por la medida es el atletismo. El jujeño Leonardo Álvarez, quien a pesar de una persona activa, cumplió de gran manera la cuarentena esperando este momento clave en su vida.

El atleta inició su pretemporada en el mes de enero por aproximadamente dos semanas en Tilcara, donde solo contó con alimentos y ropa, ya que para él es importante encontrarse a modo personal para llevar adelante la rutina que lo ayuda a poder estar en buenas condiciones durante todo el año.

Álvarez, inició el dialogo exclusivo con Periódico LEA comentando como convive con el asilamiento en el contexto de la pandemia. “Hoy en día tengo una buena sensación, ya que esta cuarentena hizo que el mundo se paralice y se pueda respirar aire puro, ahora que vamos a tener la posibilidad de salir entrenar ya estoy feliz, desde su anunció para mí fue muy importante, no solo para nosotros que corremos, sino para que aquellas personas que estuvieron encerradas durante mucho tiempo.

De todos modos, sabemos que el coronavirus llegó para quedarse, hay que continuar con la cuarentena, porque esto fue un golpe para todos, cambiar al mundo de manera drástica es algo muy grande, por lo menos así lo siento yo”.

Con respecto a las enseñanzas que le viene dejando este momento, el atleta detalló “Jujuy no está complicado al no haber casos, pero si en el mundo. Así que hoy trato de disfrutar el momento, no planificar porque no se sabe que va a pasar mañana”. A su vez, Álvarez agregó “Después en lo deportivo me preparé desde principio de año para planificar los objetivos durante toda la temporada.

Tenía varias competencias en el horizonte, pasajes comprados, viaje a Chile en abril y en mayo tenia carrera De Calle en Buenos Aires. Mientras que se suspendieron varias carreras hasta el momento. La verdad que esto fue duro, es como un castillo de naipes que se desarma, se rompe, yo sentía que iba a ser mi año porque no cuento con lesiones, dolencias y estaba bien físicamente, podía estar en cada una de las competencias y no se pudo.

Mi sueño era poder estar por tercera vez consecutiva en Canadá, donde se iba a desarrollar el campeonato mundial. Hace poco pude hablar con los organizadores y si bien no está confirmado posiblemente esto se pueda llevar adelante para el mes de septiembre, o bien más adelante, con esta situación lo veo difícil poder viajar a otro lugar. Así que a partir de ahora disfruto el momento, sea mucho o poco, pero por sobre todas las cosas de tener salud, ya que si tenemos todo y no tenemos lo clave que es la salud, es como que no tenemos nada. Yo como deportista cuidé de ella porque es mi motor, es con lo que me defiendo, con lo que puedo entrenar, así que me cuido mucho haciendo deportes y si bien trabajo, sé administrar mis tiempos para estar siempre positivo”.

Con respecto a que si pudo dialogar con atletas de otras partes del mundo, el jujeño dijo “Tengo contactos con varios atletas, sobre todo con uno de México que trabaja con Nike y está preocupado porque en ese país tomaron medidas fuera de tiempo. Él vive de esto y si no corre carreras económicamente no se puede sustentar. Después en el país hablé con un atleta del sur que estaba para los Juegos Olímpicos de Tokio – Japón y también está preocupado por lo que estamos pasando”.

Leonardo Álvarez, manifestó que las rutinas van a comenzar de manera liviana “Me contacte con Jorge Bacilico (entrenador), quien me recomendó trotes hasta fin de mes, mientras que en mayo se aumentaran las cargas con fondos cortos y largos. También vamos a volver a trabajar con Vital Kinesio quienes me cuidan ante cualquier dolencia”.

Por último, aprovechó el momento para dejar un mensaje “Quiero decirle a todos los jujeños que sigamos cumpliendo con todas las normas que están pidiendo desde Comité de Emergencia, hoy que estamos autorizados, seamos responsables tomando todos recaudos necesarios, cuidemos esta oportunidad, ya que somos la única provincia que logró tener esta posibilidad y como las autoridades adelantaron, si aparecen casos confirmados se dará marcha atrás con las medidas de flexibilidad de la cuarentena”, finalizó.