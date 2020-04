El arquero de Gimnasia puso a la venta sus camisetas de Boca

El arquero “Albiceleste” Carlos Morel nunca imaginó -ni en el peor escenario- desprenderse de algo que tiene tanto valor para él, pero se vio obligado a hacerlo. Decidió vender tres camisetas de Boca.

Una de ellas, es la del año 2000 con la que el “Xeneize” se consagró en la Intercontinental autografiada por gran parte del plantel y las otras son de los jugadores Nicolás Gaitán (28) y Facundo Roncaglia (13), que se las regalaron sus compañeros de pensión cuando se iniciaba en su carrera como futbolista en las divisiones inferiores del club de la Rivera.

Morel tuvo la chance de entrenar en la reserva de aquel año inolvidable para cualquier “Xeneize” y tuvo la fortuna de cruzarse a diario con los jugadores campeones del mundo, por eso llegó a tener esas reliquias y que hoy, lamentablemente, debe desprenderse para colaborar con sus padres que está en Chaco y por supuesto tratar superar la crisis provocada por el Covid-19.

La crisis económica agravada por la pandemia COVID-19 lo afectó como a millones de trabajadores en el país. El fútbol no es una actividad esencial y por ende no hay ligas que entretengan, ni que hagan vibrar.

La profesión está forzosamente inactiva y la situación en el club se complicó, es por eso que hace un par de meses no cobra, aunque desde la comisión directiva avisaron que están trabajando para ponerse al día con los sueldos. “Si dios quiere mañana (por hoy) me están comprando la camiseta que está autografiada y las otras dos están viendo mis padres que están en Chaco y creo que esta semana la venden, es una manera de ayudarlos en este momento crítico que estamos pasando en el país y mucho más en el Chaco”, contó Morel.

“Ninguno de nosotros está salvado, si no jugaste como mínimo cinco años seguido en primera no podés vivir dos meses sin cobrar, por eso decidí vender para no complicarme más y para ayudar a mis padres que están en Chaco”, relató el arquero de Gimnasia y Esgrima.

Además, el uno del Lobo, reveló “Estoy en Buenos Aires, me vine cuando el equipo jugó con Quilmes y en ese momento me hablaban que se podía cerrar, entonces me preguntaron si quería quedarme (está recuperándose de la lesión en su hombro izquierdo). Sigo lo que pasa en Jujuy y sé que están haciendo bien las cosas, acá esta complicado porque realmente porque la gente no respeta”.

“No se sabe qué va a pasar con todo esto que está sucediendo. Como cualquier trabajador tengo cuentas y debo cumplirlas porque los pocos ahorros ya se están acabando”, contó el uno de Gimnasia.

“La verdad que costó tomar la decisión de venderlas, porque no solo es lo monetario sino el valor sentimental, son regalos de mis compañeros en su momento de la pensión como Gaitán y Roncaglia, pero a veces hay que ayudar a los padres para salir todos de esta situación”, destacó Carlos Morel.

El guardavallas del “Lobo” se encuentra en Buenos Aires y desde su casa está en permanente contacto tanto con el cuerpo técnico, como así también con sus compañeros. El entrenamiento es adecuado para volver a fortalecer la zona afectada, pero también el de ponerse rápidamente en forma para poder acoplarse al plantel si se logra levantar el aislamiento obligatorio en el país.