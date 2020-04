Club Comercio dedica su tiempo al mantenimiento del predio

La flexibilización de la cuarentena empieza a darse en la provincia, en algunos casos motiva a los clubes a que de a poco vuelven a sentir el gustito de contar con la apertura de sus instalaciones a corto plazo y con un número reducido.

Así lo siente el Club Comercio, quien a pesar de que hace un mes acató las medidas preventivas dictadas por los gobiernos nacional y provincial, trabaja con mucho esfuerzo para poder tener a sus instalaciones en las mejores condiciones ante un eventual regreso paulatino de las actividades.

La institución logró en esta temporada la habilitación provisoria y formar parte de la Liga Jujeña de Fútbol, por lo que este año será para ellos muy especial, en el caso que la competencia retorne.

Ante esta situación, el presidente de la entidad, Adrián Montalvo, se encuentra trabajando una vez a la semana en el predio del club teniendo la cancha en las mejores condiciones, con un piso reluciente. Por otro lado, también hace mantenimientos en los alrededores del club.

Ante esto, Montalvo comentó “Más allá de que las actividades deportivas no se están practicando, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y cuidar nuestras instalaciones, ya que forma parte de nuestra estructura deportiva, sin ella las actividades no se pueden realizar y a pesar de que hoy no viene nadie, siempre hay cosas para hacer.

Además debemos colaborar con las medidas sanitarias, el césped crece y si eso pasa no es bueno, por eso tratamos de tenerlo corto y un terreno sin piedras ni basura. Junto con mi familia hacemos un gran esfuerzo desde hace 25 años, entonces no podemos dejarnos estar, sentimos que el club creció mucho y eso implica doblegar esfuerzo para tener todo como tiene que ser”.

Con respecto al presente, el presidente se desalentó, “todo está parado, no estamos haciendo nada en cuanto a lo deportivo, los chicos entendieron la situación, si bien preguntan cuándo se puede volver, hoy la prioridad es estar en casa y colaborar con familiares para trabajar con temas que no estábamos acostumbrados, como clases virtuales y otras actividades que empezaron a surgir en medio de la pandemia”.

Por último, la máxima autoridad del club que se encuentra en Alto Comedero, comentó que “estamos viendo que el presente en Jujuy es muy favorable, sabemos que el deporte en grupo aun va a costar volver, pero de a poco creo que las cosas se van a ir dando, cuando pase eso, Comercio tiene que estar en condiciones, es una vida dentro de este club, así que con mucha fe y confianza vamos a esperar acatando las normas que imparten desde el COE, hasta volver a una vida social como siempre lo hicimos”.