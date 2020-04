Alejandro Frezzotti, desde Ecuador: “Me siento muy identificado con Gimnasia”

Ecuador es uno de los países más castigados por la pandemia. Ahora que la situación epidemiológica del coronavirus ha puesto a la economía global en un sorprendente estado de suspenso, se sufren daños cada vez más intensos y en ese contexto el ex volante del “Lobo”, Alejandro Frezzotti detuvo su entrenamiento y dialogó para contar su experiencia desde Quito.

“Estamos en cuarentena ya llevamos un mes y medio con un toque de queda que va desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana”, contó Topa. “Guayaquil, es el lugar más afectado, nosotros estamos en Quito, pero de igual manera acá hay infectados y fallecidos”, relató el ex volante de Gimnasia. “Sucede que muchos viajaron a España y Nueva York por eso se produjo muchas infecciones en Ecuador”, señaló Frezzotti.

A pocos meses de su partida de Gimnasia, Frezzotti no oculta el amor que siente por el club y la provincia. “Me siento identificado con Gimnasia, fue el club donde mejor me sentí y seguramente el que más quiero. Siempre hablamos con mi señora lo mucho que se extraña todo”.

“Hablo con Leo (Ferreyra), Gonza (Castillejos) y Eze (Gallegos), ellos me cuentan como la están pasando y que es casi igual que todos lados lo económico y por ellos se que en Jujuy están haciendo las cosas bien”, enfatizó el mediocampista.

Sobre cómo lleva su entrenamiento, el jugador señaló “Entrenando en la terraza, en cualquier espacio y con elementos que me traje del club (Sociedad Deportiva Aucas)”. En cuanto a lo personal, el ex capitán del Lobo, manifestó “Por momentos cuesta por la incertidumbre, pero tratamos de llevarla de la mejor manera con mi señora”.

“Cuesta porque uno no está en su país, lejos de argentina donde si te pasa algo uno siempre tiene un conocido, más allá de que el club a mí me está ayudando siempre porque nos llaman, el estar cerca de la familia siempre es un plus mayor”, destacó Topa.

Por otro lado, se refirió a la relación que mantiene con otros ex Gimnasia que también se encuentran jugando en Ecuador “Con Ale (Manchot) vivimos muy cerca y cada tanto nos vemos para entrenar, en cambio con Javi (Burrai) se encuentra en Guayaquil, donde la están pasando mal por eso tiene miedo de salir, pero siempre con videollamadas estoy cerca de él”.

Además, señaló “Espero que se eliminen los descensos y Gimnasia pueda quedarse donde se merece”. “Averiguamos como es el tema de la repatriación, pero no intentamos porque hay personas que están sin techo y la están pasando mal. Gente más vulnerable que realmente necesita regresar a argentina”, comentó Frezzotti ante una posible vuelta al país. “Sigo todos los partidos de Gimnasia, miro y leo todo porque me interesa tanto a mi como a mi señora por eso deseo que se pueda salvar y armarse para lo que realmente merece que es buscar el ascenso, algo que no pude cumplir y me hubiera gustado”, finalizó el ex capitán de Gimnasia.