Los clubes jujeños no recibirán la ayuda económica de Nación

A pesar de lo anunciado por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para ayudar a los clubes a alivianar la crisis originada por la pandemia, los clubes del Torneo Regional y la Liga Jujeña no la recibirán.

La iniciativa nacional plantea otorgarles beneficios a las instituciones o federaciones que cuenten con más de 100 empleados, situación que no se ve en los clubes de la provincia.

Si bien Gimnasia y Esgrima logró realizar los trámites al tener más de 70 personas trabajando, son pocos los que realmente están en blanco, por lo que estaría complicada su situación para recibir dicha ayuda.

Otros clubes directamente no iniciaron el tramite, ya que el trabajo formal en las entidades deportivas de la provincia se aprecia a cuentagotas. En el caso de Altos Hornos Zapla, el presidente Marcelo Lizárraga se expresó días atrás señalando que: “no contamos con personal que trabaje directamente relacionado con el club, no vamos a recibir esa ayuda, ya que no reunimos las condiciones que propone el ministerio” reconoció.

Si esta situación se da en los clubes de mayor renombre en la provincia, mucho menos la ayuda será una realidad para los equipos de la Liga Jujeña, que tienen personal más acotado y cuentan con dos o tres empleados en blanco.

“En nuestro caso no los tenemos empleados en relación de dependencia, algunos son adscriptos de la municipalidad, otros gozan de un plan de contingencia, y otros son socios que colaboran con nosotros y le damos viáticos para que al menos no pierdan dinero”, indicó la máxima autoridad “Merengue”.

Ante esta realidad, ningún club de la provincia podrá acceder al beneficio que otorga el Gobierno Nacional.

Por eso Zapla está pidiendo la colaboración de los socios para paliar la crisis que genera en la economía de los clubes el cese de actividades, solicitando que se puedan acercar a abonar sus respectivas cuotas.

Quien pasa por una situación similar, es Talleres de Perico, quien tuvo que recurrir a la venta de indumentaria deportiva para poder tener algún ingreso genuino, la misma se está llevando adelante por el momento mediante las redes sociales, donde el interesado deberá adquirir el producto deseado tras hablar con alguno de los dirigentes que maneja la página de Facebook Talleres de Perico Oficial.

Los Perales también puso a la venta indumentaria del club en dos modelos, los cuales por el momento solo puedan ser adquiridos mediante su red social, Facebook, Club Los Perales – Los Gauchos.

Por último, Gorriti, este fin de semana convocó a todos los socias a colaborar, acercándose a sus instalaciones a poder abonar algo de la cuota para el pago de los trabajadores. El “Diablo” es otro de los clubes que también realizó los trámites para recibir la ayuda, pero tampoco cuenta con la cantidad de empleados requeridos.