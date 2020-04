La ansiedad e incertidumbre por la reanudación de la competencia son el rival de turno para Matías Llanos

En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, son nulas las actividades al aire libre, como en lugares cerrados, tanto individuales, como grupales. Al respecto, tuvimos la posibilidad de dialogar mano a mano con el arquero de Talleres de Perico, Matías Llanos, quien llegó al club en 2016 y decidió quedarse en la provincia a la espera de la reanudación de la competencia.

Con el nuevo torneo en marcha, el arquero estaba pasando por un gran momento, tanto en lo colectivo como en lo individual, pero las medidas adoptadas en el país para detener la pandemia del nuevo coronavirus hizo que toda actividad social se detenga, en un contexto incierto y con pocas expectativas con respecto a su reanudación de manera inmediata.

Ante esto, Llanos en el inicio de la nota exclusiva para Periódico LEA, explicó que: “decidí quedarme en la provincia, hoy estoy en Perico, no había algo a ciencia cierta de lo que estábamos atravesando cuando empezaron a surgir las medidas, pensé que irme dos semanas y que vuelva el torneo no iba a ser para nada productivo. Por eso me quedé, pero la cuarentena se extendió, las medidas empezaron a ser más estrictas, más allá de que en líneas generales parece estar controlada la pandemia en nuestro país, sabemos que esto es el día a día, así que hoy lo más importante es cuidarse, no salir, quedarse en casa hasta que pueda haber alguna solución. Sin lugar a dudas la salud está primero”, reflexionó.

A su vez, el golero del “expreso” comentó que “estamos entrenando, siguiendo una rutina, porque no tengo dudas que si hacemos las cosas bien, dentro de poco vamos a volver a estar disfrutando de lo que es un partido de fútbol”.

Con respecto al momento en el que se detuvo el torneo, el arquero comentó que fue en una semana clave por el rival al que iba a enfrentar. “Justo se dio en una etapa donde los cruces iban a ser muy importantes, teniendo en la primera fecha el partido clásico ante Zapla. Estamos entrenando de otra manera, otra era la motivación previa a ese duelo, teníamos muchas ganas de jugarlo y la verdad que esto de la Pandemia paralizó todo”.

Al continuar agregó que: “Estábamos en una zona muy complicada, donde teníamos claro que la semana de trabajo iba a ser clave para tener corregir y tratar de reducir al mínimo la posibilidad de errores. Sin embargo, hoy es otra la realidad, cada uno entrena en sus domicilios y se esto se llega a levantar nos va a encontrar con poco fútbol”.

Dando más detalles de cómo es el entrenamiento en su puesto, Llano aseguró que no es para nada sencillo. “Con el tema del arco no es fácil, a los arqueros se nos complica mucho poder entrenar porque debemos realizar trabajos diferentes, debemos hacer movimientos con reacción, con pelota, aéreo, despegue y al no tener alguien con realizar estos ejercicios y contar con espacio físico es difícil”.

Al hablar sobre la reanudación de la competencia el chubutense comentó que “a modo personal, lo veo muy complicado, los especialistas no vislumbran la vuelta en los próximos meses, lamentablemente, sobre todo porque nosotros necesitamos jugar, como también poder tener un ingreso, ya que si bien nos lograron cancelar el pago de febrero a partir de este momento no vamos a recibir nada y eso va a costar”.

Por último, Matías Llanos expresó una realidad de los jugadores que están en esta categoría “Al no tener contrato firmado en AFA no tenemos un respaldo legal que nos sostenga, y si esto sigue así más adelante va a ser peor, no somos jugadores de Federal A o de Nacional B, que por ahí seguramente algún porcentaje van a recibir, así que esperamos que esto pase pronto para volver a tener algo”. Finalizó.