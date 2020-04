El gobierno prepara un nuevo paquete de ayuda para las Pymes

Lo anunció el Presidente en una teleconferencia con diputados de la oposición. Trabajan para anunciarlo este lunes. Alberto reconoció que la asistencia no funcionó como esperaba y le apuntó a los Bancos.

Alberto Fernández dialogó este viernes con los líderes opositores de la Cámara de Diputados por teleconferencia, reconoció que la ayuda a las pymes no funcionó como esperaba el Gobierno y les dijo que prepara nuevas medidas que podrían anunciarse este lunes.

El tema se ha convertido en una obsesión del Gobierno y tiene sentido: las pymes proveen la mayoría del empleo privado de la Argentina y como advirtió un reciente trabajo, sobre las poco más de 500 mil pequeñas y medianas empresas que hay en el país, más de 300 mil están en riesgo inminente de quiebra por la ruptura de la cadena de pagos que causó la cuarentena.

El intercambio duró poco más de tres horas, el presidente respondió cada una de las preguntas de los nueve jefes de bloque de la oposición y les aclaró que no es un tema suyo que el Congreso permanezca cerrado.

"No hay en el Poder Ejecutivo ningún interés en que no funcione. Si funcionara, podría tratar algún régimen impositivo que grave a las grandes fortunas de Argentina. Sólo que tienen que ver cómo hacerlo en esta emergencia", aclaró, después de escuchar que varios diputados ofrecer volver a legislar, pero no explicaban bien cómo cumplirían los protocolos de sanidad.

Fue su única alusión al proyecto para gravar a las altas fortunas que prepara Máximo Kirchner, presente en la mesa de la quinta de Olivos junto a Sergio Massa, el ministro de Hacienda Martín Guzmán y Fernando Navarro, enlace parlamentario.

Cristian Ritondo (PRO) recordó los proyectos que presentó para brindar asistencia fiscal y crediticia a las pymes, monotributistas y hasta planes para que el sector privado aporte su capacidad de financiamiento "con reglas de juego claras".

Alberto pidió que se los acercara y ante la repetición de preguntas sobre la insuficiente asistencia a las pymes, reconoció que las medidas lanzadas no funcionaron como esperaba y le apuntó a los bancos y su poca disposición para otorgar los créditos al 24% para pago de sueldos.

"Estoy indignado, pero con Martín (Guzmán) y (el presidente del Banco Central Miguel) Pesce vamos a poner las cosas en orden", prometió.

"Necesitamos que los Bancos trabajen de Bancos y dejen de hacer negocios prestando plata al Banco Central. Si quieren financiar al Estado que lo hagan para obra pública, pero no con letras como las Leliq, por las que cobran una tasa exorbitante y después pagan 24% un plazo fijo", se indignó Alberto ante un reclamo sobre el rol de las entidades financieras realizado por José Luis Ramón, líder del bloque aliado Unidad para el Desarrollo.

"Hemos hecho todo para que los Bancos entiendan que este no es un momento para ganar, si no para apoyar. Pero no entienden", advirtió. Ramón también le pidió seguir de cerca los intereses que se cobran por las tarjetas de crédito y el servicio de empresas de telecomunicaciones, esenciales en tiempos de encierro.

Massa aludió al postergado Consejo Económico y Social y Ritondo y Mario Negri, pidieron su rápida creación. Alberto recordó que el proyecto para su conformación iba enviarse el mes pasado pero que la agenda sanitaria lo postergó, aunque aclaró que ya lo tiene listo y lo convocará una vez que pase la emergencia sanitaria.

"Creemos algo parecido para nuclear a empresarios, gremios, economistas, partidos políticos, porque esta pandemia del coronavirus va a desencadenar una crisis global sin precedentes", sugirió el radical.