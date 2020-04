Mientras esperan por el retorno deportivo, Asociación La Viña realiza actos benéficos

En un mano a mano con Marcelo Sánchez, Presidente y entrenador en esta temporada de Asociación Atlética La Viña, nos habló del presente por el cual atraviesa el mundo, su club, la liga y el futuro del fútbol en este 2020, donde desde hace años viene siendo uno de los principales protagonistas.

“El presente es muy duro y difícil en diferentes ámbitos por varios motivos. Lo primero es lo social, y dentro de ello dos situaciones, la contención deportiva de nuestros jugadores en todas sus categorías y la ayuda que podemos brindar como referentes del barrio La Viña.

Con respecto a lo primero, lo estamos haciendo a través de los profesores vía redes, con el mayor esfuerzo posible para mantener motivados a los chicos/as y no solo con rutinas deportivas sino también con permanentes consejos sobre el cuidado personal y del prójimo para que puedan sobrellevar del mejor modo este aislamiento social.

En lo que tiene que ver con alguna ayuda humanitaria, nosotros siempre pensamos que a falta de instalaciones, nuestro corazón es el espacio físico que debemos entregar y es por eso que donde podemos estar presentes con alguna colaboración mínima, lo hacemos, estuvimos donando algún dinero a la cruz roja e indumentaria y otros elementos a los afectados por las inundaciones del barrio Chijra (esto lo hacemos con dinero de los dirigentes y quien se ofrezca de manera anónima)”. Manifestó Sánchez ante lo que están pasando actualmente como club.

Por otro lado, hablando sobre el tema económico, Sánchez comentó “hoy por hoy, estamos sin ningún recurso propio, no se puede salir a cobrar a los socios, no podemos exigir que los sponsor realicen su aporte ya que no brindamos nuestra parte de los contratos en cuanto a publicidad en ropa y las cuotas de los chicos quedaron también paradas. No hay ninguna comunicación oficial de ayuda para los clubes terrenales como el nuestro, no tenemos empleados, pero tenemos quince profes y todo el plantel de 1ra que de una u otra forma llevan algún redito para su casa. Estamos adeudando en la liga el mes de marzo y ahora abril, eso también preocupa porque la liga somos todos y hay que mantenerla”.

Con respecto al pedido de Juárez, presidente de la Liga Jujeña, quien solicitó que por lo menos los clubes puedan abonar el 50% de la cuota para solventar los gastos que conlleva mantener la entidad madre, el Presidente del “Tiburón” manifestó lo siguiente “No tengo ningún tipo de dudas que la liga son los clubes y a ellos les pertenece el sostenimiento de la misma, no a Juárez, él solo es el Presidente de turno. La liga tiene un gasto de empleados solamente de 200 mil pesos, es decir que la cuota de 10mil por los 20 clubes afiliados apenas cubre eso. Impuestos ¿y lo demás? Si Juárez con el poder de decisión que ostenta ante la falta de reuniones del Consejo Directivo cree que puede de alguna forma hacer girar la rueda con tan solo la mitad de la cuota por club, ¡bienvenido sea! pero lo veo difícil llegar a esa cifra, aunque seguramente será una ayuda”.

Por último, en cuanto al pensamiento personal, de ver si cerca o lejos el inicio de la práctica deportiva, manifestó lo siguiente “Creo que no, me parece que el Gobernador está tratando de llevar tranquilidad día a día mediante la psicología, o sea mañana tal vez, quizás pasado, dentro de una semana , etc. Morales fue contundente en su momento, no hay clases por tres meses, igual será en los clubes, estoy casi seguro. Si este año hay futbol, para mi mínimamente con suerte va a ser en agosto y veremos cómo, ya que podría ser sin público algo que a muchos no les va a convenir porque no van a tener nada de recaudación”. Finalizó.