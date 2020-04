Cuyaya continúa con los trabajos domiciliarios bajo la atenta supervisión de Marcelo García

Marcelo García, quien es ayudante de campo de Ángel Cerdán y preparador físico del equipo de Cuyaya, dialogó a solas con Periódico Lea, con respecto a cómo viene trabajando el plantel con esta cuarentena obligatoria.

“Estamos pasando un momento duro, esto es algo que nadie hubiese querido pasar, estamos en medio de una Pandemia mundial, lo cual no estamos exento a ello”, inició García en su relato hablando del presente por el que atraviesa el mundo.

“Tratamos de pasarlo de la mejor manera posible, aunque en mi caso particular no soy de salir, solo con mi trabajo tanto en la escuela como en el club. Así que ahora trato de aprovechar el momento teniendo un mayor vínculo con mi familia, así que hoy no queda otra que acatar los que nos dicen las autoridades tratando de cuidarnos y cuidar a los demás esperando que esto se solucione de la mejor manera posible y sobre todo lo mas rápido”.

Por otro lado, el preparador físico se refirió a los trabajos que se encuentra realizando con el plantel “Estoy en vinculo permanente con los jugadores, les estoy mandando rutinas todos los días, para que entre sus posibilidades la puedan realizar de la mejor manera, ya que sabemos que no es lo mismo hacer en un espacio deportivo donde las dimensiones son otras y aquí hacer entre cuatro paredes, en un pedacito de patio o en algún lugar dentro de la casa. Así que estamos llevando de la mejor manera posible”.

Con respectos a las variantes que viene utilizando García, el mismo mencionó las siguientes “Hoy en día lo hacemos mediante teléfono, donde cada uno recibe las instrucciones para que lo pueda realizar en el tiempo que dispongan, sabiendo que cuando este se reanude los podamos encontrar en las mejores condiciones posibles. No queremos que pierdan su capacidad física, ni tampoco que lleguen con las condiciones anormales para disputar un posible reinicio del torneo. Por suerte, por ahora lo estamos llevando bastante bien, los que nos genera algo de tranquilidad, vuelvo a repetir que no es lo mismo, porque no lo podemos ver en el día a día, no hay un panorama claro, no podemos hacer cosas tácticas o específicas - físicas con pelota, que en sus casas no se pueden desenvolver, pero vamos a ir viendo de poder sumar otras plataformas y ver que podemos sumar en esta cuarentena que está complicada, pero con esfuerzo se va a salir adelante”.

Por último, el oriundo de la cuidad de Perico, dijo “La actualidad no es la mejor, nadie quiso esto, pero nos tenemos que adaptar a estas circunstancias, es lo que decidió Dios y tenemos que ajustarnos a eso, siendo optimistas en ese sentido. Pero lo que dicen los entendidos de la materia, recién está llegando a la Argentina por lo que el camino va a ser largo, pero no hay que perder las esperanzas, hay que tener confianza, Dios seguramente nos va ayudar a salir de esta pandemia, a que no tengamos más desgracias en el mundo, porque hay gente que perdió mucho y no es nada agradable, nadie desea eso por lo que si hacemos las cosas bien vamos a salir rápido”.