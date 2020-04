Félix Mendoza: “Vamos a esperar qué resuelve el Consejo Federal para armar el campeonato”

La Liga Departamental de Fútbol, entidad que nuclea a varios clubes de la zona de El Carmen, San Antonio, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Perico y Monterrico, se mantiene expectante para determinar cuáles serán las medidas a tomar para la planificación de los torneos.

Dicha institución, al igual que prácticamente todo el mundo, se encuentra en un receso obligado debido a la Pandemia por la cual estamos atravesando y que lógicamente dejará secuelas importantes con respecto a lo económico.

En la oportunidad, tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente de la Liga Departamental, Felix Mendoza, quien comentó cual es la situación actual de la Liga Departamental, en este momento tan delicado.

“Estamos viviendo la Pandemia con mucha precaución, la localidad de El Carmen y sus alrededores están haciendo las cosas lo mejor posible, tratamos de tomar esto con mucha responsabilidad, tal es así que apenas se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio cerramos nuestra sede e instamos a los clubes para que tomen medidas similares, pero no hizo falta recalcar nada, ya que todos respondieron que tenían conocimiento de lo que se venía, por lo que ya habían realizado un impase en las actividades en su totalidad”, señaló Mendoza en referencia al presente de la entidad y los clubes afiliados.

Con respecto a lo estrictamente deportivo, la máxima autoridad liguista aclaró que tuvo contactos con los presidentes de los diferentes clubes para ver cómo se lleva adelante el torneo. “La realidad es que nosotros ya teníamos algo armado, pero justo se declaró la cuarentena por lo que todo quedó en el aire.

Sin embargo, estamos en contactos con los clubes para que apenas se levante la medida realizar una reunión. Hoy solo por el momento estamos teniendo constantes comunicaciones con los clubes que nos representan en el Torneo Regional 2020, como Atlético El Carmen y Monterrico San Vicente”.

En cuanto a lo económico, el presidente manifestó que “con el tema de los pagos, la situación está muy complicada, vamos a ver cómo se puede solucionar, pero sinceramente eso hoy pasa a segundo plano, ya que las prioridades en estos momentos son otras”.

Con respecto a la conformación y diagrama del torneo, Mendoza fue determinante. “Vamos a esperar lo que resuelva el Consejo Federal, para adaptarnos a sus tiempos, hoy no podemos adelantarnos porque no hay nada oficial. Estamos manteniendo contactos frecuentes con los dirigentes que manejan todo desde allá, pero al no haber algo concreto tampoco hay mucha información. Así que estamos a la espera de lo que puedan definir desde arriba para empezar a trabajar nosotros”.

A su vez, comentó que hay posibilidades de que, si se juega este año, puedan aparecer clubes nuevos, esperando que no se baje ninguno, ya que antes de que se paralice todo, había rumores de ciertos clubes no iban a participar. “Con respecto a las bajas, se escucharon rumores que de por ahí había clubes que estaban con la intensión de no participar, pero hasta el último día que estuvo abierta la sede, no se recibió ninguna nota con la solicitud de licencia.

Por otro lado, en cuanto a las altas, estábamos en tratativas de volver a sumar a los clubes como San Martin y Santo Domingo. Ya habíamos tenido algunas reuniones informales por parte de ambos, pero con todo lo que pasó, quedó a la espera.

Después llegó la propuesta d el Club Deportivo Alberdi de la capital jujeña, quien tenía intenciones de sumarse. Nuestra idea en este torneo es poder llegar a tener doce o más equipos para darle otro nivel a la liga. Ya estábamos a punto de comenzar a diagramar el torneo, pero como se determinó la cuarentena todo quedó a la espera”.

Por último, hablando sobre el torneo regional, teniendo en cuenta que dos clubes de su liga se encuentran participando, mencionó que no hay nada concreto hasta el momento. “Pudimos hablar con los presidentes de ambos clubes, pero no hay novedad alguna con respecto a la continuidad del torneo. Sabemos que hay muchos rumores, pero ninguno concreto, no queremos decir cosas que no son ciertas, así que vamos a esperar algo definitivo por parte de los organizadores”. Finalizó.