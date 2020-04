La reacción de Manu Ginóbili: Le pusieron barbijo a su estatua en Buenos Aires

Manu Ginóbili asumió un rol activo desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El ex escolta participó del programa “Unidos por Argentina”, con el objetivo de reunir fondos para la lucha contra el COVID-19, y se transformó en un difusor permanente de medidas de prevención.

El ex escolta se sorprendió al recibir una foto de la estatua en su homenaje que la Ciudad de Buenos Aires luce en la Costanera... con barbijo.

“¡Mi estatua en Buenos Aires también con mascarilla!”, compartió en su cuenta de Instagram, con humor. En efecto, las estatuas de la ciudad manecieron con barbijo como parte de una campaña de concientización: a partir del miércoles 15 de abril, su uso será obligatorio en la capital argentina.

Ginóbili no se quedó en ese detalle. A través de su cuenta de Twitter, ofreció varios consejos referidos a la “mascarilla”, tal como él la llamó. “Cuantas más personas usen mascarillas en público, más efectivas se tornarán para todos”, apuntó, en español y en inglés. Pero luego completó el mensaje: “Es muuuy importante pero no es LA solución. ¡Mantener el distanciamiento social, lavate las manos y no te toques la cara! ¡Abrazo virtual para todos!”.

“A la gente le pido que tenga paciencia; un poco más. Es jodido, en muchos lugares del mundo lo han menospreciado y están a la vista los resultados. Sigamos siendo respetuosos, de nosotros y de los demás, lo vamos a pasar con nuestro coraje, solidaridad y altruismo”, dijo Manu hace una semana; en un discurso motivacional que tocó los corazones de los argentinos.

“Este virus nos achicó la visión de futuro, nuestra ventana, a dos semanas. No sabemos qué puede llegar a pasar si esta enfermedad nos va a unir como sociedad, o va a ser un sálvese quien pueda. Ojalá esta pandemia nos convierta en un gran equipo”, completó.